Арам Габрелянов заявил, что займется развитием проектов в Интернете

Медиаменеджер Арам Габрелянов после ухода из НМГ сосредоточится на развитии интернет-проектов в качестве инвестора.

Об этом сам Габрелянов 1 июня сообщил RNS. Ранее об уходе Габрелянова из медиахолдинга сообщил телеканал «Дождь».

«Я сосредоточусь на развитии интернет-проектов», — сообщил RNS Габрелянов, отметив, что сосредоточится «как инвестор», но не уточнив, на каких именно проектах сконцентрируется. От дальнейших комментариев он отказался.

Президент холдинга "Балтийская медиагруппа" Арам Габрелянов в первых числах мая передал петербургский корпункт бывшего телеканала Life78 под управление менеджмента Пятого канала. На должность главреда обновленного телеканала, который будет работать на частоте Life78, приглашен гендиректор Ленинградской областной телекомпании (ЛОТ), а в прошлом руководитель закрытого Габреляновым в 2015 году телеканала 100ТВ Андрей Радин.

Вещание Life78 было запущено на частоте 100ТВ с 5 октября 2015 года. Это произошло спустя несколько месяцев после смерти главы Балтийской медиагруппы Олега Руднова. Тогда Габрелянов стал управлять БМГ. С его приходом были закрыты газеты «Смена», «Вечерний Петербург» и «Невское время». Кроме того, настрой у руководителя News Media при покорении Петербурга был вполне определенный – «убить «Фонтанку». В начале текущего года сотрудникам канала Life78 объявили о реорганизации, в результате которой структура фактически вернулась к своим истокам и стала региональным корпунктом.