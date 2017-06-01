Смольный получил возможность оспорить протоколы осмотра работ Трансстроя на стадионе

Президиум Санкт-Петербургского городского суда удовлетворил кассационную жалобу комитета по строительству. Ранее две инстанции отказывали ведомству в возможности оспорить объем работ, выполненных Трансстроем на арене «Санкт-Петербург».

О том, что суд удовлетворил кассацию, сообщает 1 июня компания Pen&Paper, представляющая интересы Смольного. Комитет пытался через суд отменить протокол нотариуса об осмотре строительной площадки на арене «Санкт-Петербург», проведенном 24 августа 2016 года. Суд не принял заявление, апелляция не дала результатов, и только кассация подтвердила, что протокол в принципе может быть оспорен в Василеостровском районном суде.

Если бы сложилось иначе, арбитражу пришлось бы признать доказанным факт выполнения работ, которые, по словам Трансстроя, были закончены на момент ухода подрядчика со стадиона и отражены в протоколе. На основании соответствующих актов Трансстрой сейчас пытается взыскать средства с заказчика в лице Смольного.

На данный момент Смольный пытается взыскать со структур Трансстроя порядка 3,6 млрд рублей в качестве незакрытых авансов, пеней и выплат за дефектны работы. Трансстрой, в свою очередь, взыскивает с комитета по строительству порядка миллиарда рублей за, как считает компания, выполненные, но не оплаченные работы.

Контракты с Трансстроем на строительство стадиона город перезаключил на обновленных условиях в 2013 – 2014 годах, после того, как было совершено масштабное перепроектирование.

В июле 2016-го заказчик объявил о расторжении договоров, а уже в августе в качестве нового подрядчика представили «Метрострой».