В Киеве стреляли в подозреваемого в подготовке покушения на Путина

В районе Подол столицы Украины вечером 1 июня огнестрельные ранения получил выходец из Чечни Адам Осмаев, которого подозревали в подготовке покушения на президента России Владимира Путина, и стрелявший в него мужчина.

Об этом сообщает телеканал «112 Украина» со ссылкой на спикера МВД Артема Шевченко.

"Двое мужчин, Адам Осмаев и это лицо, при котором был найден паспорт гражданина Украины, личность которого устанавливается, являются ранеными. По данным врачей, их жизни ничего не угрожает. На месте найдено три пистолета: 2 пистолета Макарова, один пистолет иностранного производства "Глок". Производство (уголовное, – ред.) открыто, ст. 115. Целью стрелка был Адам Осмаев, именно по нему открыл огонь мужчина, который представлялся журналистом и у которого был паспорт гражданина Украины, где были сведения о пересечении границы с Белоруссией и Россией в течение прошлого года. Стрельба произошла из автомобиля", – сообщил Шевченко.

Ранее издание сообщало о том, что стреляли в сторону чеченского добровольца Амины Окуевой (жена Адама Осмаева), которая воевала в Донбассе в рядах украинских силовиков. СМИ сообщают о том, что именно она и ранила нападавшего.

Адам Осмаев ранее подозревался в попытке организации в 2012 году покушения на Владимира Путина, на тот момент премьер-министра и кандидата в президенты. В планах Осмаева было подорвать кортеж Путина.