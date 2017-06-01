Андрей Сухарев назначен гендиректором «Петербургтеплоэнерго»

Совет директоров АО «Газпром теплоэнерго» назначил генеральным директором ООО «Петербургтеплоэнерго» Андрея Сухарева. Ранее он работал в структурах Газпрома и ГУП ТЭК.

О новом назначении 1 июня сообщает пресс-служба «Газпром теплоэнерго», головной компании «Петербург теплоэнерго». До этого Андрей Сухарев работал начальником управления развития теплового бизнеса АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» – эта компания на 75% принадлежит еще одной дочке «Газпрома» ТГК-1.

Ранее «Фонтанка» писала со ссылкой на собственные источники, что именно Андрей Сухарев является главным претендентом http://www.fontanka.ru/2017/05/29/119/ на пост гендиректора «Петербургтеплоэнерго». Это назначение произошло через два месяца после того, как «Газпромтепоэнерго» возглавил бывший начальник Сухарева по ГУП ТЭК Артур Тринога.