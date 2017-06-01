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01.06.2017 21:51
4 Комментариев

От четок до роботов: о чем говорили на ПМЭФ

На Петербургском форуме обсуждают будущее российской и мировой экономики – а заодно и человеческой расы. У некоторых, кажется, сдают нервы.
От четок до роботов: о чем говорили на ПМЭФ

В первый день форума Смольный не жалел чернил: соглашений с инвесторами подписали более чем на 300 млрд рублей. Большую часть «съел» Восточный скоростной диаметр – сначала подтянули ВТБ с о 110 млрд рублей, а потом и Евразийский банк развития, который готов выложить 160 млрд. Оба инвестора также вложат по 12 млрд рублей в другие проекты. Все это, однако, можно было бы подписать – как это обычно и делается – в уютной кабинетной обстановке. ПМЭФ затеяли, чтобы заглянуть в будущее. У каждого оно оказалось свое.

Сербско-габонское содружество

Открытие проходило в помещении конгресс-холла. Завтра сюда должен приехать Владимир Путин, но охрану и рамки металлоискателей выставили уже сегодня, что создало проблемы для перемещения между зонами. Так, корреспондент "Фонтанки" прождал в очереди на досмотр почти 15 минут. Рядом переминались с ноги на ногу чиновники из Калужской области. Мужчины возмущались: "По два человека за пять минут пропускают, а тут такая очередь стоит". Чем дольше они ждали, тем больше начинали сомневаться: "Зачем мы туда идём? Даже торговать фэйсом не перед кем".

В общем-то, они были правы: на сессии с громким названием "Торжественное Открытие Форума" перед тысячей зрителей вещали исполняющий обязанности председателя правительства и министра иностранных дел республики Сербия Ивица Дачич, премьер-министр Габонской Республики Эммануэль Иссозе-Нгонде и премьер-министр Монголии Жаргалтулгына Эрдэнэбата. Общий посыл их речей был похож: они ищут инвесторов и считают Российскую Федерацию надежным партнером.

Есть версия, что все они пошли по неверному пути. Альтернативный способ поймать бизнес-удачу демонстрировал в этот момент на променаде игумен Мефодий, директор православного культурно-просветительского центра Валаама. "Фонтанка" застала его в процессе одаривания Виктора Вексельберга четками, то ли инвестиционными, то ли инновационными. Рецепт в любом случае один: перебирая, произносить "Господи, помоги".

Впрочем, можно обратиться и к прокуратуре. Ничем, кроме как желанием подготовить свежеиспеченных инвесторов к суровым российским реалиям, не объяснить присутствие в программе первого дня форума сессии «Российская юрисдикция – фактор притяжения инвестиций». Не менее четверти часа генпрокурор Юрий Чайка рассказывал о том, что каждое четвертое обращение предпринимателей разрешается в их пользу, а каждая вторая внеплановая проверка отменяется по настоянию прокуратуры. Еще более позитивный факт прозвучал в другой цифре: 60 тысяч должностных лиц в прошлом году привлекли к ответственности за нарушение прав предпринимателей. Так и представляется плакат в духе советского времени: «Они мешали людям делать бизнес». Огорошив иностранных инвесторов новыми знаниями, Чайка еще и показал видеоролик, в котором бельгийский бизнесмен, создавший бизнес в Краснодарском крае, рассказывает о том, как ему помогла прокуратура: в одночасье сняла все претензии таможенной службы.

Добавил, нет сомнения, восторга зарубежным инвесторам бизнес-омбудсмен Борис Титов, который радостно провозгласил, что лед тронулся, и с прошлого года число сидящих в СИЗО бизнесменов сократилось на 24 процента.

От четок до роботов: о чем говорили на ПМЭФ

Будущее не в фокусе

Послушать, какой, по мнению экс-министра финансов Алексея Кудрина, Россия должна стать к 2035 году, собрался полный зал. Встреча из серии «Беседы о будущем» началась с обнадеживающей просьбы модератора не задавать спикеру общих вопросов. Зал настроился на конкретику, но, как выяснилось, напрасно. Заместитель председателя Экономического совета при президенте излагал те же идеи, что от него привыкли слышать: частный бизнес динамичнее государственного, нужен четкий план приватизации, административный нажим на предпринимателей надо снижать, а вложения бизнеса в НИОКР – увеличивать, больше университетов – меньше проверок. Жестких диагнозов, которыми Кудрин, бывало, славился, тоже не дождались. Когда бывший министр проронил слово «беспредел» в отношении частых и необоснованных проверок контролирующих органов, он тут же поспешил исправиться.

Впрочем, очевидное отрицать Кудрин не стал. Средний рост экономики за последние годы в 1% его не устраивает, как и слабое присутствие России в мировой торговле. Сейчас, без учета нефтянки, экспорт равняется 109 млрд долларов – в нулевые бывало и 140 млрд. Сейчас малый и средний бизнес, по выражению Кудрина, выходят на иностранные рынки, как в открытый космос. Чтобы изменить эту ситуацию, нужна – и тут все напряглись – «другая внешняя политика». Продолжения эта тема предсказуемо не получила.

Несколько оживился Кудрин во время вопросов из зала. Сначала производитель лифтов из Калининграда спросил его, как пробиться на экспорт, и получил ответ: сейчас Россия по легкости внешнеторговых процедур занимает 140 место (читай, никак). А затем министра финансов попросили в 30 секунд изложить стратегию Центра стратегических исследований, которую Кудрин представил в Кремле накануне. Алексей Леонидович неожиданно вспомнил, что уж в его-то финансовом блоке в свое время дела шли относительно неплохо, и деньги на инновации выделялись (видимо, репутация дракона, охранявшего королевскую казну, ему надоела). А потом и правда уложился в полминуты – чередуя слова «инновация» и «имплементация».

Об антилопах и пантерах

На форуме при каждом удобном случае вспоминали о том, как быстро меняется мир и как должна соответствовать этому экономическая модель. Людей, которые действительно имеют к этому прямое отношение, собрали уже ближе к концу программы в Зале Конгрессов. Темное огромное помещение с интерактивными панелями по периметру как будто специально оформили для мрачных прогнозов о наступлении новой эры. Модерировал дискуссию о факторах успеха в XXI веке глава Сбербанка Герман Греф, который начал с того, что чувствует себя глуповато в компании настолько умных собеседников.

Спикеры и правда подобрались мощные. Стэнфордский профессор финансов Илья Стребулаев поспешил развеять миф о Кремниевой долине как об идеальном инкубаторе для старт-апов: проекты там глохнут так же часто, как и везде – зато люди не боятся начинать все заново. Именно в этой готовности рисковать и менять курс главное конкурентное преимущество. В качестве противоположного примера Стребулаев привел знакомого из Японии, который вынужден скрывать дома свое участие в старт-апе вместо работы на крупную компанию, чтобы от него не ушла девушка и не расстроилась семья. После этого пришло время зоологических метафор, пусть и не безупречных: любой застоявшийся в привычной модели развития будет съеден газелями. С этими быстро набирающими скорость травоядными животными ученый сравнил настоящих новаторов.

Именно к таким, судя по всему, можно отнести еще одного гостя из Стэнфорда, доктора Ману Пракаша. То, о чем он рассказывал, действительно сложно уложить в голове: анализ крови с помощью двух резиновых веревочек, создание рентгеновских снимков путем разматывания скотча, бумажные микроскопы по доллару за каждый. Герман Греф восторженно делился ощущениями, которые испытывал, рассматривая в этот микроскоп свои «не очень чистые» (тут уж каждый сам понимает, как хочет) руки. Уже в этом году Сбербанк намерен начать распространение этого экономичного оборудования в школах.

Выступила и настоящая звезда постиндустриальной эпохи – Михал Косински. Заметнее человека в цифровой психометрии найти сложно: именно под руководством Косински появилась система, которая на основании активности человека в соцсетях может составлять его психологический портрет и, что главное, предугадывать его действия. Неудивительно, что эти исследования связывали с деятельностью британской Cambridge Analytica, которая, как считается, помогла избраться Дональду Трампу с помощью таргетированной рекламы. Сам Косински рассказал, что на основании анализа 200 лайков в Facebook его система может предсказать поведение человека надежнее, чем друзья и близкие. Есть и практика: уже сейчас решения о том, оставить ли человека под арестом или выпустить под залог, зачастую принимаются именно машиной – хотя молотком по столу бьет все тот же судья в мантии. И это не конец, вызовов все больше: Михаил Косински вспомнил наставления Красной Королевы из кэрроловской «Алисы в стране чудес» – чтобы просто оставаться на месте, приходится бежать изо всех сил.

Под конец слово дали специалисту в области нейронауки Татьяне Черниговской. Первым делом она упрекнула в излишней доверчивости Германа Грефа, который, кажется, уже приготовился к наступлению искусственного интеллекта. Наблюдатель находится в той же среде, что и наблюдаемый, говорит ученый, а за нашими решениями зачастую нет никакого алгоритма. Что, впрочем, не снимает огромных вопросов, которые стоят перед человечеством – размывание личности, избыток информации и т.п. Вот только отстающих сожрут, по мнению Черниговской, не газели, а пантеры – те, кто могут резко менять направление движения. Съеденному, впрочем, от этого не легче.

«Безбелковый» бизнес

Бизнесменов и политиков успокоить было некому – и они ударились масс-культуру пополам с эзотерикой. «Мы движемся в сторону матрицы», – заявил на сессии, посвященной "большим данным", президент МТС Андрей Дубовсков. Топ-менеджер пояснил, что заводы уже работают без людей, а скоро и сельское хозяйство сможет обходиться без "белковых существ".

Помощник президента Игорь Щеголев продолжил рисовать фантастическую картину: по полям ездят роботы, а люди, которые слишком мало уделяют внимания защите своих данных, окажутся в резервации, как индейцы, которые отдали самое ценное за "стеклянные бусы". Впрочем, на вопрос корреспондента "Фонтанки", когда же будет принят закон, регулирующий сбор и использование "больших данных", помощник президента ответил, что "торопиться с этим не стоит".

Председатель совета директоров Русагро Вадим Мошкович пошел дальше всех. "Тело человека – неэффективная и вредная оболочка. Мы видим что такие идеи, как энергия или душа, могут существовать отдельно от оболочки", – заявил он ни с того ни с сего в начале своего выступления. Правда сам он пока от оболочки отказываться не готов, а потому быстро вернулся к теме экономической деятельности агрохолдинга, получившего убыток в первом квартале.

Впрочем, справедливости ради, надо сказать, что не весь крупный капитал в России увлекся антропософией. На одной из центральных сессий зрители увидели старый добрый конфликт власти и бизнеса, которые в прямом смысле говорят на разных языках. Долларовый миллиардер, глава Русала Олег Дерипаска отказался говорить по-русски и на неплохом английском отчитал Центробанк за то, что он при инфляции в 4% держит ключевую ставку втрое выше. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина с улыбкой ответила: инфляция в 4,1 % продержалась один месяц и еще "рано трубить победу".

Главным событием второго дня ПМЭФ должно стать пленарное заседание, в рамках которого выступит президент России Владимир Путин. Будут также встречаться руководители крупнейших энергетических компаний, обсуждаться настройка налоговой системы. Впрочем, если кому-то не хватило футурологии, в программе 2 июня ее предостаточно. Можно будет, в частности, узнать о пределах возможного при развитии искусственного интеллекта. На всякий случай проследить за этим отправили первого вице-премьера Игоря Шувалова.

Николай Кудин, Ксения Клочкова, Галина Бояркова, Екатерина Кураева

"Фонтанка.ру"


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комментарии пользователей (4)
Danik
1 июня 2017 г. 23:48
Что они там курят? Не зря город так сильно охраняют. Даже трудно представить, что будет, если кто-то вырвется на волю. Губера вон как с платными переездами понесло. А всего-то там поприсутствовал всего ничего. Кто постоянно в этой каше живет, так вообще с другой планеты прилетели или из паралельного мира. Держите их там крепче. Для спокойствия города и страны ничего не жаль. Завтра приевет ВВП и наведет порядок — одна надежда на это. Поставит все на рельсы борьбы с терроризмом и любви к Сирии и Украине.
chernousova
1 июня 2017 г. 23:20
Шайка бесполезных болтунов.
jura_i
1 июня 2017 г. 22:44
https://www.youtube.com/watch?v=dhIfakVqX9A
Gleb_Zheglov
1 июня 2017 г. 22:20
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