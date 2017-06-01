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01.06.2017 20:31
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Новый лоукостер ждут в Пулково

Если в России появится второй лоукостер, то место основному хабу авиаперевозчика найдется в Петербурге. Другие «если» этой бизнес-истории ставят под вопрос реализацию идеи.
Новый лоукостер ждут в Пулково
Александр Чиженок/Интерпресс

Первое «если» касается финансовых вложений. По сообщениям прессы, неназванные представители российского бизнес-сообщества уже провели переговоры с потенциальными инвесторами проекта: малайзийской Air Asia, венгерской Wizz Air и турецкой Pegasus Airlines. Предполагается, что перевозчик будет создан на базе российской авиакомпании, у которой уже имеется сертификат эксплуатанта. В эфире интернет-канала [Фонтанка.Офис] эксперты авиарынка рассказали о шансах базирования нового лоукостера в Санкт-Петербурге, сможет ли он «переплюнуть» по ценам монополиста «Победу» и на каких самолетах предстоит летать авиапассажирам.

Единственный российский лоукостер, компания «Победа», не первая попытка создать пул бюджетных авиаперевозок на российском рынке. «С привлечением иностранного инвестора успешно развивался проект «Альфа Груп» под названием «Авианова», – напоминает эксперт в области гражданской авиации Роман Захаров. – Собственно говоря, они достигли заявленных показателей, но были вынуждены уйти с рынка вследствие конфликта акционеров, а оставшийся российский владелец не пожелал продолжать вкладывать в деньги до достижения точки безубыточности».

После продажи «Норильским никелем» авиакомпании «Нордавиа» ее акционеры пригласили на пост гендиректора бывшего руководителя «Добролета» и «Авиановы» Владимира Горбунова. «И он попытался построить большой лоукостер в альянсе с Red Wings, в числе акционеров которой также был владелец «Нордавиа» «Скай Инвест». Увы, не получилось тогда», – говорит Роман Захаров.

Одной на всех «Победы», как отмечают эксперты, российскому пассажиропотоку сегодня явно недостаточно. «Доля низкобюджетных перевозчиков в мире составляет 30-60%, – говорит Андрей Крамаренко, научный сотрудник Института транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ, который ранее работал в низкобюджетной авиакомпании «Sky Express». – В России это существенно меньше, какие-то проценты, которые приходятся, собственно говоря, на «Победу», плюс на международных направлениях – на иностранных перевозчиков».

Кто претендует на бизнес

Ведущий научный сотрудник Института транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ Федор Борисов считает, что список «лоббистов» может быть длинным. «Например, называют Wizz Air, эта компания не так давно вошла на рынок Украины. И для нее может быть интересен выход на существенно больший рынок. Такой, как Россия, – говорит он. – Air Asia, Wizz Air, Pegasus Airlines – это все достаточно сильные игроки на рынке лоукост».

«Все три компании обладают высокой квалификацией. Они действительно эксперты по лоукосту. С точки зрения рынка абсолютно не принципиально, кто из них в итоге придёт. Главное, кто будет чуть более щедрым и сговорчивым в переговорах с российскими чиновниками», – поясняет исполнительный директор агентства AviaPort Олег Пантелеев.

Власть неоднократно заявляла, что приветствует новых бюджетных перевозчиков, но одной доброжелательности мало.

«Сегодня министр транспорта заявляет, что власти поддержат появление нового лоукостера, но до сих пор не отменили ограничение по количеству воздушных судов, которое должно присутствовать в парке любой авиакомпании для получения свидетельства эксплуатанта, – утверждает Роман Захаров. – Начать полеты без наличия восьми самолетов невозможно, точнее сказать, единственное исключение было сделано для «Добролета», предшественника «Победы», а потом и для самой «Победы» в начале их деятельности».

Олег Пантелеев также считает, что принципиально важна не личность инвестора, а масштабность старта. «Чтобы инвестор разом крупно вложился, – поясняет Олег Пантелеев. – Иначе у существующих игроков, в том числе «Победы», будет возможность купировать усилия претендента демпингом на том же направлении». Так как лоукост, это не та компания, которая дёшево продаёт билеты, а та, у которой перевозка одного пассажира на 1 километр имеет наименьшую себестоимость. И шансы получить лучшую себестоимость есть у той компании, которая будет иметь большой масштаб бизнеса.

Цена имеет значение

В сознании многих лоукост – это цена ниже, чем обычно. Здесь эксперты не сильно обнадеживают. «Вряд ли можно быть еще дешевле «Победы», если перевозчик хочет что-то еще и заработать, а не вылететь в трубу, как «Авианова», «Скайэкспресс» или даже «Трансаэро», которое тоже играло в лоукостера в последние полтора года жизни, – отмечает главный редактор Frequent Flyers Илья Шатилин. – Средний чек «Победы» по данным самой авиакомпании, составляет 3500 рублей, по данным портала Aviasales – 11000 рублей. Это на 30% ниже, чем у остальных».

«Трансаэро» – отличный пример компании, которая работает себе в убыток, а потом разваливается, – согласен и Федор Борисов. – И требовать от лоукостера еще дешевле неправильно».

Олег Пантелеев считает, что если в высокий сезон ценам есть куда падать, и летом подавляющее большинство авиакомпаний работает с неплохим плюсом, то зимой отрасль благополучно проедает этот плюс». Тем не менее, новый игрок вполне себе может использовать услуги, повышающие лояльность.

«Выступить с человеческим лицом в области нормы перевозки багажа или без надуманных ограничений, например, когда надо доплачивать, чтобы лететь на соседних креслах», – перечисляет авиационный эксперт «Фонтанки» Андрей Меньшенин.

Откуда летим

Сегодня 80-90% всего пассажиропотока проходит через Москву. Место базирования авиапарка менеджмент компании выбирает, исходя из расценок в аэропорту и потенциального пассажиропотока. «Москва и область – это 20 миллионов человек с уровнем доходов выше, чем по стране», – говорит Андрей Крамаренко. В Санкт-Петербурге эти цифры меньше, но эксперты не исключают, что новый лоукостер будет жить именно в городе на Неве.

«Москва перегружена, там есть «Победа», и было бы логично смотреть на Санкт-Петербург, – уверен Федор Борисов. – Это второй город, который может генерировать мощный пассажиропоток, обеспечивающий бизнес нескольким перевозчикам. Хотя «Победа» летает и из Петербурга. Но возможность выбора лоукостера – это всегда плюс».

«Это очень интересное направление, – говорит и Андрей Крамаренко, но тут же добавляет. – Однако если не будет искусственных преград, для любой авиакомпании московский рынок предпочтительнее». Тем более, если инвестором будет иностранная компания, работающая исходя из экономической целесообразности, а не благодаря административному ресурсу».

«В Пулково нет специальных программ для лоукостеров со значительными скидками, – называет еще одну возможную преграду Андрей Меньшенин. – Да, есть программа для новых перевозчиков, но вряд ли она позволит лоукостеру, который по своей бизнес-модели экономит на каждой статье расходов, иметь существенное преимущество перед другими авиакомпаниями».

Среди других вероятных мест базирования лоукостера эксперты называют подмосковный Жуковский. «Он сейчас не загружен и будет рад любому новому перевозчику. К тому же Жуковский дальше всех из большой тройки московских аэропортов находится от центра города, а значит должен предлагать более низкие тарифы. Такую модель можно наблюдать во многих европейских аэропортах, которые удалены от центра и куда летают лоукостеры», – поясняет Андрей Меньшенин.

Действительно, в Европе лоукостеры могут перемещаться из терминала в терминал, в поисках наиболее дешевой стоимости обслуживания. «В России это практически невозможно, тому же Пулково просто нет альтернативы, да и в других города, кроме московского авиационного узла, даже наличие второго аэропорта не является альтернативой, потому что в большинстве случаев вторые аэропорты обычно обслуживают максимум сельскохозяйственную авиацию», – неутешителен Роман Захаров.

И все же, если лоукостер поселился в Петербурге, и городу, и аэропорту это будет выгодно. «Увеличение пассажиропотока – это увеличение прибыли, а соответственно рост налоговых поступлений, увеличение занятости как минимум работающих в аэропорту, плюс будет больше гостей города», – перечисляет плюсы Роман Захаров.

«Санкт-Петербург сочетает высокий средний уровень доходов по стране, при этом имеет потенциал для развития перевозок в Европу. Петербург нельзя сбрасывать со счетов, но потенциал на голову ниже, чем у Москвы», – подытоживает Олег Пантелеев.

На чем лететь

Лоукостер — значит бюджетный, но не значит – экономящий на всем. «В рамках этого бизнеса самолеты должны работать бесперебойно, поэтому лоукостеры берут самые новые, – утверждает Федор Борисов. – «Победа» показала за прошлый год более 14 часов налета в сутки, это очень высокий показатель. Для обычных магистральных перевозчиков норма – 10-12 часов».

«Использовать старые модели самолетов для лоукостера чревато дополнительными издержками, ведь двигатели этих моделей потребляют слишком много топлива, – называет еще одну причину Роман Захзаров. – Скорее всего, новый российский лоукостер вслед за «Победой» (и бывшими до нее «Добролетом», «Авиановой», «Скай Экспрессом») будет летать на современных воздушных судах».

По мнению Романа Захарова, парк будет состоять из самолетов иностранного производства, взятых в операционный лизинг. «Разумеется, можно было бы попытаться построить перевозки и на воздушных судах российского производства, но «Сухой Суперджет» для этого маловат по вместимости и имеет не такой высокий налет часов в сутки, как его западные конкуренты. Ту-204 и все его вариации не слишком хорошо себя зарекомендовали при долгосрочной интенсивной эксплуатации. Самолет МС-21 еще только совершил первый полет», – перечисляет господин Захаров.
 
Кто полетит

Авиапассажирам действительно не хватает бюджетных перевозок, вопрос в том, растет ли пассажиропоток. «Авторы инициативы создания лоукостера верят в рост рынка перевозок», – отмечает Андрей Меньшенин. Тот же аэропорт Петербурга заявил недавно о значительном росте пассажиропотока, только за первый квартал этого года прибавка составила 25%. Но эксперты «Фонтанки» уже отмечали, что это лишь восстановительный рост к периоду до 2014 года и что авиакомпаниям и так будет несладко.

«Трансаэро» ушла с рынка, соответственно, остальные смогли поднять цены и увеличить доходность, чего не было уже несколько лет, – объясняет Федор Борисов. – Но «Трансаэро» уже «доели», эффект исчерпан».

«Вполне возможно, что нас ждет банкротство слабейших игроков рынка», – говорит Андрей Меньшенин.

«Варианты для авиакомпаний есть, – уверен Федор Борисов. – Но многие из них ведут себя сейчас несколько рискованно, что может привести к уходу с рынка еще нескольких игроков».

Пока же лоукостеры пользуются популярностью. Авиакомпания «Победа» в 2016 году увеличила пассажиропоток на 38,7%, то есть на 4,3 млн человек, сообщает пресс-служба перевозчика.

О том, как полететь на лоукостере, и не пролететь, читайте в материале «Фонтанки».

Николай Нелюбин, специально для «Фонтанки.ру»


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комментарии пользователей (1)
Vegetables
1 июня 2017 г. 21:24
"...Тот же аэропорт Петербурга заявил недавно о значительном росте пассажиропотока, только за первый квартал этого года прибавка составила 25%..." Маму вашу! Когда билет на "Сапсан" с датой "сейчас" стоит в 4,5 раза дороже билета на лоукостер до Москвы, то ясен перец — все в Пулково ломанутся, а не на Московский! А основной пассажиропоток, это Петербург-Москва-Петербург. А вот в натуральном выражении, боюсь, что прибыли если не упали, то 100% стоят на месте.
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