Ирина Бабюк: «Стараемся не обращать внимания на санкции»

Председатель Комитета по инвестициям Санкт-Петербурга подвела для «Фонтанки» промежуточные итоги 1 июня - первого дня работы ПМЭФ-2017.

По ее словам, город готовил соглашения по инвестиционным проектам таким образом, чтобы в документах были четко прописаны все суммы, сроки реализации и партнеры. Что касается иностранных инвесторов, работа с ними в городе постепенно улучшается. По итогам 2016 года статистика показала прирост в 2%.

Ранее «Фонтанка» посчитала реальную отдачу от ПМЭФ за последние три года, посмотрев, как реализуются подписанные на форуме соглашения (http://www.fontanka.ru/2017/05/29/112/). Оказалось, что работают далеко не все из них либо их реализуют не так, как планировалось. Глава Комитета по инвестициям с этим не согласна.

«Если бы вы проанализировали документы по отчету о подписанных соглашениях, особенно по тем, которые подписаны в последние 2 года, – все активно реализуется. Часть реализована уже на 100%. Просто есть длинный цикл, за полгода-год крупный проект не реализовать. Все движется», – объяснила Бабюк.

По мнению Ирины Бабюк, санкции не особо мешают ведению бизнеса в России и взаимодействию с иностранными инвесторами. «Мы стараемся не обращать на санкции внимания, а решать поставленные задачи».