США ввели санкции против трех российских компаний из-за ядерной программы КНДР
США ввели санкции против трех российских компаний в связи с ядерной программой КНДР.
Об этом сообщается 1 июня на сайте Минфина США.
Отмечается, что санкции введены против владивостокской «ННК-Приморнефтепродукт» и зарегистрированных в Москве Ardis-Bearings и Independent Petroleum Company.
Санкции введены против Корейской народной армии и Минобороны КНДР.
Под санкции также попали четыре гражданских лица.
Ранее минфин США пообещал новые санкции Ирану, Сирии и КНДР.
Источник: "Интерфакс"