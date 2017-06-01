«Яндекс» решил закрыть офисы на Украине

Компания «Яндекс» решила закрыть свои офисы в Киеве и Одессе. Об этом сообщает портал VC 1 июня со ссылкой на представителей компании.

«Компания „Яндекс.Украина“ включена в санкционный список и фактически не может вести деятельность на территории Украины​. В частности, все счета компании заблокированы, и мы не можем платить зарплату сотрудникам. Поэтому мы приняли решение закрыть офисы в Киеве и Одессе», — заявил директор по связям с общественностью компании Очир Манджиков.

По словам Манджикова, сотрудникам украинских офисов предложат переехать в филиалы в других странах.

В середине мая Украина решила заблокировать российские интернет-сервисы, в том числе «Яндекс», «ВКонтакте» и «Одноклассники». 29 мая в украинских офисах «Яндекса» прошли обыски. Служба безопасности Украины заподозрила компанию в передаче данных украинских пользователей российским спецслужбам.

«ВКонтакте» также решил закрыть свой офис на Украине, сообщало 30 мая издание VC. Часть сотрудников сократят.