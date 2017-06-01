Умнов: Участников ПМЭФ-2017 охраняют в "обычном" режиме

Количество полицейских на охране порядка во время ПМЭФ-2017 не увеличивали по сравнению с прошлым годом, заявил «Фонтанке» 1 июня глава ГУ МВД России по СПб и ЛО Сергей Умнов.

За безопасностью на главной площадке, в «Экспофоруме», следят 1300 сотрудников правопорядка. В то же время особых мер с учетом произошедшего в Петербурге теракта, по словам Умнова, принято не было.

«Мы в целом очень серьезно относимся к безопасности и ориентируемся в первую очередь на президентский указ, который вступил в силу с 1 июня (об усиленных мерах безопасности во время ЧМ-2018 и Кубка конфедераций). Количество полицейских здесь мы не увеличивали, оно такое же, как в прошлом году», – рассказал Сергей Умнов корреспонденту «Фонтанки».

Как сообщалось ранее, сотрудники уголовного розыска на время Петербургского международного экономического форума отправлены патрулировать городское метро. Каждое подразделение выделило от 5 до 7 человек, которые работают в подземке наравне с сотрудниками полиции на транспорте и службы контроля метро. В целом меры безопасности в городе усилены.

В «Экспофоруме» перед началом ПМЭФ-2017 состоялись учения МЧС, также прошли внеплановые проверки объектов, которые задействованы в организации и проведении форума. На главной площадке мероприятия также работает штаб аварийных служб.

С 1 по 3 июня в Петербурге проходит Международный экономический форум, который поддерживает президент Владимир Путин. В пятницу, 2 июня, глава государства присоединится к участникам ПМЭФ.