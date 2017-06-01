Французские власти не нашли следов атаки хакеров из РФ на штаб Макрона

Управление по информационной безопасности правительства Франции не выявило никакого "российского следа" в кибератаке на предвыборную кампанию Эммануэля Макрона.

"Свидетельств причастности группы российских хакеров к атаке на предвыборную кампанию Эммануэля Макрона нет", – сообщил 1 июня в интервью агентству Associated Press глава этого ведомства Гийом Пупар.

По его словам, эта атака была "настолько непримечательной и простой, что ее мог совершить практически любой".

"Мы можем представить себе, что (эту атаку) мог осуществить одиночка, из какой угодно страны", – отметил Пупар.

Эксперты Управления по информационной безопасности правительства Франции зафиксировали кражу документов с серверов предвыборного штаба Макрона 5 мая за несколько часов до завершения предвыборной гонки.