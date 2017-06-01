В Турции в ДТП пострадали пять туристов из России

В результате ДТП с участием микроавтобуса в турецкой провинции Анталья легкие травмы получили пять туристов из России. Об этом сообщил 1 июня генконсул России в Анталье Олег Рогоза, передает РИА «Новости».

«В ДТП с микроавтобусом вчера получили царапины и легкие ушибы пять российских туристов, которые направлялись в аэропорт. Из-за этого они опоздали на самолет и после оказания медицинской помощи вернулись в отели», — сказал он.

По его словам, ожидается, что пострадавшие вылетят в Россию ближайшими рейсами.

28 мая сообщалось, что микроавтобус с российскими туристами попал в ДТП в турецкой провинции Анталья, в результате чего пострадали три человека.