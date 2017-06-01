Mail.ru Group займется производством собственного видеоконтента

Mail.ru Group планирует заняться производством собственного видеоконтента, следует из выступления гендиректора компании Бориса Добродеева в ходе Петербургского международного экономического форума.

"Надеюсь, что в этом году сами станем правообладателями, – заявил Добродеев 1 июня. – У наших пользователей востребованы собственные (снятые пользователями) телешоу, более того, некоторые из них становятся востребованы профессиональной видеоиндустрией. Поэтому у производства такого контента, в том числе в партнерстве с профессиональной индустрией, имеются значительные перспективы".

По словам Добродеева, видеосмотрение на платформах Mail.ru (соцсети "Одноклассники" и "ВКонтакте") составляет более 800 млн просмотров в день, что на 30% больше аналогичного показателя прошлого года. При этом 95% видеоконтента – пользовательский (UGC).

"Мы верим в эволюцию UGC, – сказал Добродеев. – Для примера: одно из последних соревнований по киберспорту (турнир по DOTA 2. – ИФ) собрало 12 млн просмотров, что сравнимо с телевизионной аудиторией".

"Логичным продолжением этих трендов мы считаем производство нашего собственного контента, в том числе и в сотрудничестве с медиахолдингами, – добавил гендиректор Mail.ru. – В этом году мы выпустим как минимум шесть шоу собственного производства".

В настоящее время основными платформами Mail.ru для видеосмотрения являются соцсети "Одноклассники" и "ВКонтакте". На обеих платформах монетизация видеоконтента, как профессионального, так и UGC, осуществляется по рекламной модели.