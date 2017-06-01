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01.06.2017 19:00

Проспект Ватутина в Киеве переименовали в проспект Шухевича

Киевский городской совет проголосовал за переименование проспекта Генерала Ватутина.

Теперь он будет называться проспект Романа Шухевича.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", это решение на заседании столичного горсовета в четверг поддержали 69 депутатов из 120.

Националист Роман Шухевич в 1944 – 1950 гг. был главнокомандующим Украинской повстанческой армии (УПА, запрещена в РФ).

На заседании Киевского горсовета в четверг присутствовал его сын, народный депутат Юрий Шухевич.

Источник: "Интерфакс"


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