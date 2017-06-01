Проспект Ватутина в Киеве переименовали в проспект Шухевича
Киевский городской совет проголосовал за переименование проспекта Генерала Ватутина.
Теперь он будет называться проспект Романа Шухевича.
Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", это решение на заседании столичного горсовета в четверг поддержали 69 депутатов из 120.
Националист Роман Шухевич в 1944 – 1950 гг. был главнокомандующим Украинской повстанческой армии (УПА, запрещена в РФ).
На заседании Киевского горсовета в четверг присутствовал его сын, народный депутат Юрий Шухевич.
Источник: "Интерфакс"