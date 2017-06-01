Додон рассказал о «нагнетании русофобских настроений» в Молдавии

Президент Молдавии Игорь Додон назвал высылку российских дипломатов из страны частью антироссийской истерии, сообщает RT 1 июння.

«Этот шаг правительства связан со всем периодом моего президентства. Нам удалось сделать в российско-молдавских отношениях столько, сколько не удалось сделать всему предыдущему руководству страны за последние девять лет», — сказал Додон.

По его словам, это вызывает «зависть и негодование как у правительства и парламентского меньшинства, так и у их западных кураторов».

Додон отметил, что «всплеск антироссийской истерии» начался именно после того, как координатор правящей коалиции совершил визит в США.

Ранее стало известно, что пятеро российских дипломатов покинут Молдавию 1 июня. Президент Молдавии обвинил правительство в провокационных действиях.