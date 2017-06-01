Прокурор: Обвиняемые в убийстве Немцова не заслуживают снисхождения

Прокурор в ходе заседания Московского окружного военного суда заявила, что обвиняемые по делу об убийстве политика Бориса Немцова не заслуживают снисхождения. Об этом сообщает 1 июня РИА «Новости».

«Единственно верные ответы могут быть только такими: «Да, доказано»; «Да, виновны и снисхождения не заслуживают», — обратилась она к присяжным.

По словам прокурора, преступники, считая, что если они не были на месте преступления, то доказать их вину невозможно, часто заблуждаются.

Прокурор заявила, что убийцы Немцова — сложная организованная группа.

«Есть еще лица, которые пока не установлены следствием, но на скамье подсудимых точно нет лишних», — сказала она.

Ранее обвиняемый в убийстве Немцова Заур Дадаев заявил, что в день убийства оппозиционера он выходил из дома только в мечеть и ресторан.