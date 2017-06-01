В Мосгорсуде опровергли данные СМИ о «пыточной комнате» в здании

Пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова отрицает сведения о «пыточной комнате» в здании суда, сообщает "Газета.ру" 1 июня.

Ранее издание «Медиазона» сообщило, что на минусовом этаже Мосгорсуда есть кабинет, где арестованных избивали, пристегнув к стене.

«Комнаты, которая изображена на иллюстрации к тексту «Медиазоны», у нас нет, — заявила Ульяна Солопова. — В Мосгорсуде действительно есть комнаты для ознакомления с материалами, но она выглядит иначе и оборудована в соответствии с требованиями МВД. В комнатах своя мебель — два стола и два стула, — а на уровне письменного стола вмонтированы кольца для ограничения движений задержанного».

По ее словам, это делается для безопасности сотрудников аппарата суда, которые присутствуют при ознакомлении подсудимого с материалами, а также чтобы подсудимый не уничтожил материалы дела.

«Фиксация осуществляется также в соответствии с требованиями законодательства: фиксируется лишь одна рука», — добавила она.

Солопова также отметила, что Мосгорсуд опровергает заявления СМИ относительно пыток и оценивает их как провоканциионые высказывания.

На вопрос, могли ли в отношении подсудимых применяться противоправные действия в комнате для ознакомления не со стороны сотрудников суда, а со стороны иных госслужащих — например, сотрудников ФСИН, — Солопова отметила, что Мосгорсуд отвечает лишь за действия своих работников.

«Сотрудники конвойного полка не подчиняются Мосгорсуду, — подчеркнула Солопова. — Взаимодействие суда и конвоя сводится к доставке подсудимого. А все остальное — какие действия и как именно осуществляет конвойная служба — это не в нашей компетенции».

Солопова также отметила, что в комнате ознакомления ведется видеонаблюдение.