Министр транспорта России Максим Соколов заявил в интервью НТВ в кулуарах Петербургского экономического форума 1 b.yz, что Минтранс может запретить проносить алкоголь из зоны duty free в салон самолета.

«Что касается сдачи в багаж продукции, алкогольной в первую очередь, которую приобретают пассажиры в магазинах duty free, то здесь надо все дополнительно взвесить», — сказа он.

Соколов отметил, что деятельность таких магазинов влияет на финансовую модель аэропортов, инвесторы также учитывают в своих решениях доходы от магазинов duty free. В связи с этим, по его словам, сначала эксперты должны установить, как подобный запрет может повлиять на «финансовые модели инвестиций аэропортов».

Глава ведомства отметил, что есть риск, что пассажиры могут перестать покупать алкоголь, и это скажется на инвестиционной привлекательности воздушных гаваней, из-за чего «будет строиться меньше хороших аэропортов».