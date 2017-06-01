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01.06.2017 18:24

Проносить алкоголь из duty free в самолет могут запретить

Министр транспорта России Максим Соколов заявил в интервью НТВ в кулуарах Петербургского экономического форума 1 b.yz, что Минтранс может запретить проносить алкоголь из зоны duty free в салон самолета.

«Что касается сдачи в багаж продукции, алкогольной в первую очередь, которую приобретают пассажиры в магазинах duty free, то здесь надо все дополнительно взвесить», — сказа он.

Соколов отметил, что деятельность таких магазинов влияет на финансовую модель аэропортов, инвесторы также учитывают в своих решениях доходы от магазинов duty free. В связи с этим, по его словам, сначала эксперты должны установить, как подобный запрет может повлиять на «финансовые модели инвестиций аэропортов».

Глава ведомства отметил, что есть риск, что пассажиры могут перестать покупать алкоголь, и это скажется на инвестиционной привлекательности воздушных гаваней, из-за чего «будет строиться меньше хороших аэропортов».

Источник: «Газета.Ru»


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