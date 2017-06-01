Подрывное одиночество курсанта Можайки

Первокурсник космической академии Вадим Осипов отправлен в психбольницу. Его дневник принят за план теракта. Очевидная депрессия осталась за рамками расследования.

Следователь Сучков 1 июня привез в Санкт-Петербургский гарнизонный суд ходатайство о продлении ареста курсанту Военно-космической академии имени Можайского (ВКА) Вадиму Осипову. Отсутствие самого обвиняемого объяснил психбольницей № 6. Первокурсник помещен в стационар на экспертизу. Без проверки на вменяемость уголовное дело по террористической статье не завершить. Суд согласился со следствием, что Осипова отпускать опасно. Его идеи смертоносны, коряво начерченная схема захвата казармы может быть приведена в исполнение, а конечная цель заключалась в том, чтобы посеять панику в Петербурге.

Вадим Осипов вырос сиротой. В 2010-м его зачислили в шестой класс Президентского кадетского училища в Оренбурге. В 2016 году поступил на 7-й факультет ВКА (топогеодезического обеспечения и картографии). Учился на «хорошо» и «удовлетворительно». Академия характеризует его положительно. Но в глазах следствия он персонаж сугубо отрицательный.

У ВКА есть база обеспечения учебного процесса в поселке Лехтуси Всеволожского района. Расположена на территории военного городка № 61. Используется, в том числе, для начальной военной и огневой подготовки, практических занятий по военной топографии. По версии следствия, рядовой Осипов с декабря 2016 года по апрель 2017-го, находясь в 61-м городке, вынашивал план добиться страха, паники, неуверенности сослуживцев и других граждан в безопасности своей жизни и здоровья, недоверия к органам власти, планировал действия, устрашающие военнослужащих и население Санкт-Петербурга. Путем уговоров, предложений и просьб, используя социальную сеть «ВКонтакте» и мобильный телефон, он подыскивал курсантов академии (четверых) и знакомых (двоих) для захвата казармы, оружейной комнаты, убийства однокурсников. Также он предлагал разные способы взрывов в общественных местах. Вербовка однокурсников была подкреплена указанием способов изготовления самодельных взрывных устройств.

Версия следствия основана на показаниях свидетелей (тех, кого Осипов якобы склонял к терроризму) и дневнике обвиняемого. Он начат 4 апреля 2017 года в 16 часов 14 минут – через сутки после теракта в метро Петербурга. Шли занятия, но курсант откровенничал с бумагой:

– Честно говоря, я не знаю, как можно планировать теракты по году, а в самом конце облажаться и сесть в лужу. Такое малое количество жертв, и столько потрачено сил. Вчера в метро был взрыв. 11 погибших, вроде 50 ранено. Как по мне, это детский сад. Что сложного в том, чтобы сделать от 100? По-моему, это довольно легко, самое главное – было бы чем, но это не проблема. Это мой комментарий по поводу вчера. А сегодня у меня на душе дождь и слякоть. Я стал больше уставать, настроения совсем нету. Приходится улыбаться, ведь иначе я совсем сойду с ума. День ото дня становится не легче. Грусть и тоска съедают меня изнутри. Выхода у меня нету, кроме как отчислиться и заняться тем, что мне ближе по душе. Поддержать меня некому. Кому бы я не рассказал о своих планах, все смеются и не воспринимают всерьез. А ведь я не шучу. Все планы, которые созрели у меня в голове, появились не просто так. Уже планирую их подготовку и осуществление в своей голове. Тяжело запоминать. Но теперь мне будет легче, ведь я завел тетрадь-дневник для этих целей.

Итак, начнем с 1-го плана.

8.30 – рота выходит на развод.

8.40 – подготовка к блокировке прохода и будущему пожару.

8.40 – вскрытие КХО (комната хранения оружия. – Ред.) и взятие патронов.

8.45 – поджог и сброс напалма (с баррикад), стрельба.

9.00 – проверка баррикад.

К расписанию была приложена схема. За ее качество будущему топографу смело поставили бы «неуд». Но время неспокойное. Увидевший записи преподаватель доложил в ФСБ. Теперь Осипов сочтен инспиратором террористических идей. Он оправдывается любовью к шуткам на пограничные темы. Вслух, например, задавался вопросом, зачем при операции «Антитеррор» курсантам выдали бронежилеты и автоматы, ведь с ними «неудобно убегать от террористов». Высказывал идею подложить взрывчатку в чайник во время приема пищи, или подорвать казарменную «каптерку», чтобы начальникам негде было запирать мобильные телефоны и другое личное имущество первокурсников.

Обвинение Осипову предъявлено по статье 205.1 УК «Содействие террористической деятельности» (то есть склонение и вербовка). По данным «Фонтанки», при начальных опросах первокурсники Можайки действительно подтверждали версию «черного юмора», но при допросах в качестве свидетелей стали говорить, что испытывали психологическую зависимость от Осипова.

Судья Виталий Краснощеков не стал оценивать степень шутливости виртуальных переписок и оставил обвиняемого под стражей до 8 августа. С его депрессией пусть разбираются психиатры.

Александр Ермаков,

«Фонтанка.ру»