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01.06.2017 18:17

Футбольную базу на Верности реконструируют за 900 миллионов

Футбольный клуб «Зенит» подписал в ходе ПМЭФ-2017 1 июня соглашение с правительством Санкт-Петербурга о реконструкции и эксплуатации спортивных объектов по адресу ул. Верности, участок 91. Центральное поле получит лицензию ФНЛ.

В ходе подписания соглашения новый гендиректор «Зенита» Сергей Фурсенко отметил, что задача – занять «пацанов» футболом. Количество учащихся в футбольной школе «Зенита» после перестройки должно вырасти с 250 до 500. А центральное поле предополагается привести в порядок настолько, чтобы получить лицензию третьего по значимости футбольного дивизиона страны – ФНЛ. Губернатор города Георгий Полтавченко, в свою очередь, заявил, что речь идет фактически о новом строительстве, хотя заявлено оно как реконструкция. Объем инвестиций составит 907 млн рублей.

Ксения Потеева

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Ранее стало известно, что ФК «Зенит» надеется заключить концессионное соглашение, в его рамках предполагается реконструкция объектов тренировочной базы на улице Верности, которая была построена в 1975 году. Речь идет о крытом футбольном манеже, восточной и западной трибунах, пяти футбольных полях и хозпомещениях. Предварительно объем инвестиций оценивался в 970 млн. рублей. Предполагается, что базу будет использовать «Зенит», но учитывается она и как тренировочная площадка для Кубка Конфедераций и ЧМ-2018. Срок концессии составляет 30 лет, а концессионная плата — всего 1000 рублей в год.


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