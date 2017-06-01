Смольный на 49 лет отдал землю под коммерческий дом престарелых

Частная структура – ООО "СГЦ "Опека" – намерена построить в Петербурге дом престарелых. Об этом 1 июня на площадке ПМЭФ-2017 заявил глава компании Алексей Маврин. Губернатор города Георгий Полтавченко поддержал проект и сегодня заключил с бизнесменами концессионное соглашение.

Концессия предусматривает строительство социального объекта (площадь не менее 7,3 тыс. кв. м) для престарелых граждан в Курортном районе Петербурга (улица Верности). Земельный участок инвестор получит на 49 лет. Заявленный объем вложений – 907 миллионов рублей. Дом для престарелых должен быть построен за 4,5 года.

Полтавченко подчеркнул, что после завершения срока концессии имущество "Опеки" перейдет в собственность города. Как сообщала "Фонтанка", инвестор планирует окупить свои затраты за 9 лет.

С 1 по 3 июня в Петербурге проходит Петербургский экономический форум. Сегодня, в первый день работы площадки, прошло несколько десятков панельных дискуссий и круглых столов. 2 июня – главный день форума, когда "Экспофорум" посетит президент Владимир Путин.