Два дольщика ГК "Город" оштрафованы на 10 тысяч

Два дольщика ГК "Город", увезенные накануне в полицию после проведения пикета у ЖК "Ленинский", – Сергей Петров и Алла Андреева – оштрафованы на 10 тысяч рублей. Такое решение принял 1 июня Красносельский райсуд.

Напомним, накануне голодающие дольщики в количестве пяти человек, а также их товарищи расположились пикетом на Ленинском проспекте, у зданий строящегося ЖК "Ленинский парк". К вечеру четверых участников пикета доставили в 74-й отдел полиции. По данным ГУ МВД, им вменили "нарушение порядка проведения митинга".

В полиции двум женщинам стало плохо, однако они быстро оправились. К ночи четверых доставленных отвезли в Красносельский райсуд, однако заседание было перенесено на 1 июня.

Сегодня голодовка дольщиков многострадального комплекса, строящегося уже более 4 лет, продолжилась. Однако днем одну из дольщиц, Татьяну Симонову, увезли в больницу. Как рассказал «Фонтанке» Сергей Петров, у женщины резко поднялось давление, и врачи скорой помощи приняли решение о срочной госпитализации.