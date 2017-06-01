«Петербургская Недвижимость» предлагает квартиры с видом на Неву

Компания «Петербургская Недвижимость»- эксклюзивный брокер компании Setl City – начала продажу квартир в четвертой очереди жилого комплекса «Невские паруса». Стоимость начинается от 2 млн. руб.

ЖК «Невские паруса» от Setl City возводится в Невском районе Санкт-Петербурга, неподалеку от метро «Рыбацкое». Он располагается на живописном берегу Невы. В рамках комплекса запланировано строительство нескольких корпусов по 25 этажей. Нестандартное цветовое решение фасадов делает его неповторимым: яркие цветовые акценты складываются в узор, в котором угадывается силуэт парусов.

Четвертая очередь располагается прямо на берегу Невы. Из окон большинства квартир открываются потрясающие виды на реку и зеленый противоположный берег. В нескольких минутах ходьбы – спуск к воде. Для жильцов во дворе строится детский сад, а для владельцев автомобилей предусмотрен отапливаемый подземный паркинг.

На выбор покупателей представлены квартиры различных планировок и метража, в том числе уникальное жилье формата High Flat на последнем этаже. Все квартиры сдаются с отделкой высокого качества по стандартам Setl City в цветовых решениях «Ваниль» или «Шоколад».

Ввод дома в эксплуатацию запланирован на 4 квартал 2019 года. На старте продаж стоимость начинается от 2 млн. рублей.

Справка о компании Setl City

Справка о компании «Петербургская Недвижимость»

