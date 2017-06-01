Григорий Березкин пообещал «пока никого не менять» в руководстве РБК

Бизнесмен Григорий Березкин заявил, что после завершения сделки по покупке РБК «пока не планирует никого менять» в руководстве холдинга. Как сообщает 1 июня «Интерфакс», он заявил, что "компания работает неплохо" и требует минимума изменений.

Покупатель РБК также сообщил, что не планирует объединять холдинг с другими своими медиаактивами, включая «Комсомольскую правду». «Такого я не планирую. Меня кто-то неправильно понял», — сказал Березкин, добавив, что видит возможности для синергии.

Сделку по покупке РБК Березкин, по его словам, рассчитывает завершить в ближайшее время. Бизнесмен подчеркнул, что покупку холдинга ни с кем из властных структур не обсуждал.

О намерении Григория Березкина купить РБК у Михаила Прохорова, владеющего холдингом с 2010 года, стало известно в апреле. Сделка по состоянию на 1 июня не закрыта. В мае «Дождь» со ссылкой на источники сообщил, что Михаил Прохоров планирует встретиться с президентом России Владимиром Путиным, чтобы обсудить продажу холдинга. Встреча, по данным собеседников телеканала, должна была состояться до конца мая. О ее результатах не сообщалось.

Слухи о возможной продаже холдинга появились весной 2016 года, после публикаций РБК о «Панамском архиве» и Катерине Тихоновой, предполагаемой дочери Владимира Путина. В мае 2016 года в РБК сменилось руководство — руководителями объединенной редакции были назначены Елизавета Голикова и Игорь Тросников, работавшие в последние годы в ТАСС.