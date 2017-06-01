Чайка попросил дать прокуратуре право возбуждать уголовные дела

Генеральный прокурор РФ Юрий Чайка, выступая 1 июня на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме, призвал законодателей добавить прокуратуре возможностей.

Как сообщает корреспондент "Фонтанки", Чайка отметил, что у прокуроров есть всего 24 часа, чтобы оценить законность возбуждения уголовных дел. "Этого часто не хватает, и мы упускаем детали", – констатировал он.

По мнению генпрокурора, его структуре необходимо дать возможность возбуждать уголовные дела. Чайка привёл пример ситуации, когда следователь может вести уголовное дело в отношении другого следователя (когда один из них нарушил закон, возбудив дело в отношении третьего лица). Это, по мнению Чайки, неправильно.

"В любой цивилизованной стране прокурор либо сам расследует дела, либо руководит их расследованием. У нас нет ни того, ни другого", – заключил он.

Он также обратился к депутату Госдумы, председателю комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павлу Крашенинникову с просьбой внести изменения в закон.