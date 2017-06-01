В Роскомнадзоре надеются, что Telegram "примет правильное решение"

Роскомнадзор пока не получил ответ от руководства мессенджера Telegram, от которого будет зависеть, подвергнется ли он блокировке. Об этом сказал глава ведомства Александр Жаров 1 июня в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

"Сотрудничество идет. Подробности раскрывать не буду. Надеюсь, что Telegram и другие сервисы, которым мы разослали приглашение на включение в реестр информации, приняли правильное решение", – подчеркнул он.

Напомним, мессенджер Telegram создан Павлом Дуровым, основателем социальной сети «Вконтакте». Информация о возможном запрете продукта в России появилась в конце мая 2017 года. Как пояснили в Роскомнадзоре, решение о блокировке зависит от исполнения администрацией требования о предоставлении идентификаторов для внесения в реестр организаторов распространения информации.

Ранее Telegram обещал, что не будет раскрывать информацию ни правительствам, ни спецслужбам.

Александр Жаров также сообщил, что Роскомнадзор продолжает переговоры с Facebook относительно хранения персональных данных в РФ в соответствии с требованиями российского законодательства.

"В течение ближайшего месяца будет следующий визит руководства Facebook в РФ. Один из вопросов, которые я намерен с ними обсудить, – вопрос хранения персональных данных граждан на территории РФ", – отметил он.