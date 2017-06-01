Петербург нашел еще одного инвестора для ВСД

Правительство Петербурга подписало протокол о намерениях с Евразийским банком развития, «направленный на улучшение транспортной инфраструктуры города». Общая сумма инвестиций может превысить 160 млрд рублей. Речь идет еще об одном претенденте на строительство ВСД.

Фото: Ксения Потеева

Как передает корреспондент «Фонтанки», подписание произошло в рамках ПМЭФ-2017, открывшегося 1 июня в Северной столице. Суть меморандума заключается в строительстве Восточной хорды – скоростной магистрали с мостом через Неву в створе Фаянсовой – Зольной улиц. Объем инвестиций заявлен в 150 млрд рублей. Срок реализации – 2047 год.

Фото: Ксения Потеева

Ранее на ПМЭФ аналогичное соглашение подписали президент-председатель правления ПАО «Банк ВТБ» Андрей Костин и губернатор Петербурга Георгий Полтавченко. В этом случае сумма инвестиций была ограничена 110 млрд рублей.

Как пояснили в комитете по инвестициям, впоследствии Смольный проведет конкурс среди претендентов и выберет инвестора для проекта. При этом в любом случае речь будет идти не об одной компании, а о консорциуме.

Еще в одном соглашении, подписанном уже сугубо с Евразийским банком, закрепляется намерение ЕАБ направить не менее 12 млрд рублей на дорожные инфраструктурные проекты – это магистраль М-49 и Суздальский проспект. Первая трасса должна связать Приморское шоссе, ЗСД, а также перспективное продолжение Планерной улицы и Суздальского проспекта, Комендантский проспект, Парашютную улицу и КАД.