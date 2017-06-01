Петербург нашел еще одного инвестора для ВСД
Правительство Петербурга подписало протокол о намерениях с Евразийским банком развития, «направленный на улучшение транспортной инфраструктуры города». Общая сумма инвестиций может превысить 160 млрд рублей. Речь идет еще об одном претенденте на строительство ВСД.
Как передает корреспондент «Фонтанки», подписание произошло в рамках ПМЭФ-2017, открывшегося 1 июня в Северной столице. Суть меморандума заключается в строительстве Восточной хорды – скоростной магистрали с мостом через Неву в створе Фаянсовой – Зольной улиц. Объем инвестиций заявлен в 150 млрд рублей. Срок реализации – 2047 год.
Ранее на ПМЭФ аналогичное соглашение подписали президент-председатель правления ПАО «Банк ВТБ» Андрей Костин и губернатор Петербурга Георгий Полтавченко. В этом случае сумма инвестиций была ограничена 110 млрд рублей.
Как пояснили в комитете по инвестициям, впоследствии Смольный проведет конкурс среди претендентов и выберет инвестора для проекта. При этом в любом случае речь будет идти не об одной компании, а о консорциуме.
Еще в одном соглашении, подписанном уже сугубо с Евразийским банком, закрепляется намерение ЕАБ направить не менее 12 млрд рублей на дорожные инфраструктурные проекты – это магистраль М-49 и Суздальский проспект. Первая трасса должна связать Приморское шоссе, ЗСД, а также перспективное продолжение Планерной улицы и Суздальского проспекта, Комендантский проспект, Парашютную улицу и КАД.
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