Водоканал подписал соглашение с инвестором на 60 млрд рублей

Петербургский Водоканал в ходе ПМЭФ-2017 подписал соглашение о намерениях по совместной реализации инвестпрограммы с Евразийским банком развития. Банк может вложить в проекты предприятия до 60 млрд рублей, в том числе 15 млрд – собственных средств.

Как сообщают в Водоканале, к реализации долгосрочной программы до 2020 года предприятие приступило в 2016 году. После сегодняшнего подписания она будет финансироваться из горбюджета, собственных средств предприятия, ЕАБР и других источников. Общая стоимость программы составляет 99,7 млрд рублей. 52,8 млрд идут на строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоснабжения. Остальное – на систему водоотведения.

Ранее в течение дня ЕАБР уже подписал одно многомиллиардное соглашение – со Смольным о финансировании строительства дорожных объектов, в частности ВСД.