Голодающую дольщицу ГК "Город" госпитализировали по скорой

Дольщицу ГК «Город» Татьяну Симонову увезли в больницу после суток голодовки. Как рассказал «Фонтанке» один из участников протестной акции Сергей Петров, днем 1 июня у женщины резко поднялось давление, и врачи скорой помощи приняли решение о срочной госпитализации.

Накануне дольщики объектов ГК «Город» собрались в ЖК «Ленинский парк», чтобы привлечь внимание к бессрочной голодовке пяти женщин. Покупательницы квартир в недостроенных комплексах «Ленинский парк», «Морская звезда» и «Прибалтийский» требовали возобновления строительных работ. Около 16.00 четверых протестующих задержали и доставили в 74-е отделение полиции. В их отношении составили протоколы по статье 20.2 КоАП РФ (нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга).

Сергея Петрова оштрафовали на 10 тысяч рублей, сейчас судья рассматривает дело главы инициативной группы Аллы Андреевой.

Суд над Татьяной Симоновой, которой также вменяют нарушение правил массовых акций, назначен на завтра.