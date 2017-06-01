Первую диссертацию по специальности «теология» защитили в России

Защита диссертации состоялась в Общецерковной аспирантуре и докторантуре им. Кирилла и Мефодия в четверг, 1 июня.

"Мне думается, что нынешняя защита имеет большое значение для теологии как науки и для признания ее как таковой", – заявил глава диссертационного совета митрополит Волоколамский Илларион.

Автором первой диссертации по теологии стал декан богословского факультета Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета протоиерей Павел Хондзинский. Тема диссертации – "Разрешение проблем русского богословия XVIII века в синтезе святителя Филарета, митрополита Московского".

Защита продлилась четыре часа. Зал, в котором она прошла, не смог вместить всех желающих.

Дискуссия оппонентов развернулась вокруг того, может ли личный опыт веры и жизни богослова быть использован при написании научной работы.

Президиум Высшей аттестационной комиссии при Минобрнауки в октябре 2015 года одобрил паспорт научной специальности "теология". Диссертационный совет создали на базе МГУ, РАНХиГС, Общецерковной аспирантуры и докторантуры и Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. Также был создан экспертный совет ВАК по теологии, в который вошли 50 светских ученых.