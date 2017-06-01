"Россети" потратят 100 млн рублей на создание автозарядных станций в Петербурге

Смольный объявил о планах по развитию в Северной столице пассажирского электромобильного транспорта.

Губернатор города Георгий Полтавченко, глава "Россетей" Олег Бударгин и генеральный директор "Рено Россия" Андрей Панков 1 июня на ПМЭФ подписали трехстороннее соглашение по внедрению "городской электромобильности и транспортной инфраструктуры", передает корреспондент «Фонтанки».

"Россети", как создатель зарядных станций, готовы до 2025 года вложить в проект 100 млн рублей. Бударгин напомнил "Фонтанке", что пока в Петербурге и Ленобласти работают 15 "автозарядок".

Он добавил, что будет проведен анализ существующей сети электрозаправок, а также разработана перспективная адресная программа.

Андрей Панков, в свою очередь, заявил, что "Рено" предлагает городу опыт Версаля, где туристов обслуживает именно экологичный транспорт.

"Мы можем повторить это в Петербурге", – сказал Панков.

Он также пообещал предоставить Смольному стратегию развития пассажирского электротранспорта. В первую очередь машины, которым не нужен бензин, эффективны в рекреационных зонах.

"Стремление сохранить и улучшить экологию Северной столицы как города для жизни и туризма, являющегося частью Всемирного наследия ЮНЕСКО, – главный стимул для развития зарядной инфраструктуры", – резюмировал глава "Россетей".