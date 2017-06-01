Сергей Фурсенко: Манчини голоден до титулов

Глава «Зенита» Сергей Фурсенко прокомментировал «Фонтанке» подписанное 1 июня соглашение с новым главным тренером петербургской команды Роберто Манчини.

«Это один из самых сильных тренеров в Европе сейчас, мне кажется, нам сильно повезло, что мы подписали контракт на очень выгодных условиях. Самое главное, что он очень амбициозный человек и ему нужны титулы. Он голоден до титулов. Он имеет опыт игры в Европе», – сказал «Фонтанке» Фурсенко в кулуарах проходящего сейчас в Петербурге Международного экономического форума.

Он отметил, что пока рано говорить о трансферах футболистов, о которых попросит новый тренер. Но минимум 4 игрока команду пополнят.