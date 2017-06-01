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01.06.2017 16:32
1 Комментариев

Делать добро – легко: В Петербурге проходит благотворительная акция «Белый цветок»

1 июня, в День защиты детей, в Петербурге проходит традиционная благотворительная акция «Белый цветок». С 12 часов дня волонтеры на Невском проспекте и у станций метро раздают прохожим бумажные цветы в обмен на пожертвования больным детям.
Делать добро – легко: В Петербурге проходит благотворительная акция «Белый цветок»

Открытие акции состоялось в книжном клубе «Буквоед» на Невском проспекте. Там прошел мастер-класс по изготовлению бумажных цветов, выступление иллюзиониста Ильи Ларионова, а после этого участники вышли на улицы. Все цветы, которые раздают волонтеры, созданы руками петербургских школьников. В течение всего мая дети изготавливали их на «Уроках доброты».

Волонтеры акции работают в 33 точках города. Также получить цветок в обмен на пожертвование для Детского хосписа можно в отделениях банка «Санкт-Петербург» и медицинских центрах «МЕДИКА». Основная точка акции – Аничков дворец. На его территории установили медицинскую повозку 1937 года с белыми цветами.

Делать добро – легко: в Петербурге проходит благотворительная акция «Белый цветок»

«Мы сотрудничаем с Детским хосписом более 7 лет, бесплатно оказываем ему юридическую поддержку. Но в этом году мы поняли, что необходимо привлечь больше внимания к акции. Эту санитарную машину в войну задействовали для спасения раненых, а медицинская повозка когда-то двигалась на конной тяге. Техника интересная, люди останавливаются, фотографируются и заодно узнают об акции», – рассказал организатор патриотического объединения «ЛЕНРЕЗЕРВ» Анатолий Берштейн.


Белые цветы на улицах Петербурга будут раздавать до 20 часов. Итоги акции подведут через несколько дней. В 2016 году она собрала более 900 тысяч рублей.
 
 

Справка:

Первый «День белого цветка» прошел в Петербурге в 1911 году. Его участники собирали средства на лечение больных туберкулезом, причем цену каждого цветка назначал сам покупатель. Праздник был очень популярен в дореволюционной России, но после 1917-го его перестали проводить. Традицию решили возродить уже в 2000-х, сейчас «День белого цветка» проходит в разных городах России. В Петербурге его проводят шестой год подряд. Все пожертвования направляются на лечение подопечных Детского хосписа.


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комментарии пользователей (1)
Vegetables
1 июня 2017 г. 18:08
Скоро все будем как нищие милостыню просить у "вновь обретенных храмов" РПЦ, а кремлевские бояре в это время — делить бабло, за проданные природные богатства России. Пора уже к Кремлю, белые цветы нести!
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