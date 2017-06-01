Делать добро – легко: в Петербурге проходит благотворительная акция «Белый цветок»

1 июня, в День защиты детей, в Петербурге проходит традиционная благотворительная акция «Белый цветок». С 12 часов дня волонтеры на Невском проспекте и у станций метро раздают прохожим бумажные цветы в обмен на пожертвования больным детям.

Открытие акции состоялось в книжном клубе «Буквоед» на Невском проспекте. Там прошел мастер-класс по изготовлению бумажных цветов, выступление иллюзиониста Ильи Ларионова, а после этого участники вышли на улицы. Все цветы, которые раздают волонтеры, созданы руками петербургских школьников. В течение всего мая дети изготавливали их на «Уроках доброты».

Волонтеры акции работают в 33 точках города. Также получить цветок в обмен на пожертвование для Детского хосписа можно в отделениях банка «Санкт-Петербург» и медицинских центрах «МЕДИКА». Основная точка акции – Аничков дворец. На его территории установили медицинскую повозку 1937 года с белыми цветами.

«Мы сотрудничаем с Детским хосписом более 7 лет, бесплатно оказываем ему юридическую поддержку. Но в этом году мы поняли, что необходимо привлечь больше внимания к акции. Эту санитарную машину в войну задействовали для спасения раненых, а медицинская повозка когда-то двигалась на конной тяге. Техника интересная, люди останавливаются, фотографируются и заодно узнают об акции», – рассказал организатор патриотического объединения «ЛЕНРЕЗЕРВ» Анатолий Берштейн.



Белые цветы на улицах Петербурга будут раздавать до 20 часов. Итоги акции подведут через несколько дней. В 2016 году она собрала более 900 тысяч рублей.



