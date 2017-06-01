Чайка: Генпрокуратура удовлетворяет каждое четвёртое обращение коммерсантов в их пользу

Генеральный прокурор РФ Юрий Чайка, выступая 1 июня на ПМЭФ, рассказал о «реальной помощи прокуратуры бизнес-сообществу».

"Каждая вторая внеплановая проверка нами не санкционируется. Свыше 60 тысяч должностных лиц в прошлом году привлечено к ответственности за нарушение прав предпринимателей. По нашим требованиям 50 млрд рублей возвращены малому и среднему бизнесу за выполненные контакты", – отметил Чайка.

По его словам, на специальную горячую линию для бизнеса за год поступило 800 обращений.

"Каждое четвёртое обращение нами удовлетворяется", – подчеркнул глава Генпрокуратуры.

При этом, по словам уполномоченного по правам предпринимателей в России Бориса Титова, права бизнесменов ежегодно продолжают нарушаться. В его аппарат поступило больше 39 тысяч обращений за год.

Тем не менее он отметил, что раньше число уголовных дел в отношении предпринимателей росло, сейчас – падает. Титов подчеркнул, что уже несколько лет борется за то, чтобы за экономические преступления не сажали в СИЗО, а в качестве меры пресечения выбирали домашний арест.

"И вот за год число бизнесменов в СИЗО сократилось на 24 процента", – добавил он.