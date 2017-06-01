Сбербанк подарит российским школам микроскопы за $1

Сбербанк уже в 2017 году начнет распространение в школах России микроскопов за 1 доллар. Об этом президент банка Герман Греф сообщил 1 июня на сессии «Факторы успеха в 21-м веке», проходящей в рамках Петербургского международного экономического форума.

По словам Грефа, микроскоп разработан в лаборатории бережливых инноваций под руководством профессора Ману Пракаша (Стэнфордский университет, США). В этом году создатели обещают выпустить миллион таких бумажных аппаратов со 140-кратным увеличением. Как рассказал глава Сбербанка, Пракаш мечтает сделать науку и технологии доступными для всех. Учёный убеждён, что этот путь развивает любопытство у детей, а любопытство способствует инновациям.

50 000 таких изделий уже разошлись по миру, но в России их пока нет.