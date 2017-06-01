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Бизнес
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01.06.2017 16:24

Сбербанк подарит российским школам микроскопы за $1

Сбербанк уже в 2017 году начнет распространение в школах России микроскопов за 1 доллар. Об этом президент банка Герман Греф сообщил 1 июня на сессии «Факторы успеха в 21-м веке», проходящей в рамках Петербургского международного экономического форума.  

Сбербанк подарит российским школам микроскопы за $1

По словам Грефа, микроскоп разработан в лаборатории бережливых инноваций под руководством профессора Ману Пракаша (Стэнфордский университет, США). В этом году создатели обещают выпустить миллион таких бумажных аппаратов со 140-кратным увеличением. Как рассказал глава Сбербанка, Пракаш мечтает сделать науку и технологии доступными для всех. Учёный убеждён, что этот путь развивает любопытство у детей, а любопытство способствует инновациям.

50 000 таких изделий уже разошлись по миру, но в России их пока нет.


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smi22.ru
31.05.2017 15:08
УБРиР взял «Золотой Меркурий»
Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) стал победителем в ежегодном конкурсе «Лучшая банковская программа для МСП – 2017», который провела Торгово-промышленная палата РФ в пятницу, 26 мая в Москве.
Фотобанк firestock.ru
30.05.2017 15:27
Как сэкономить при эксплуатации зданий
Мы хотим дышать чистым воздухом, работать в тепле и уюте, и при этом меньше платить за свет, воду, тепло. В наше время одно не исключает другое — современные технологии и организация управления недвижимостью позволяют уменьшить вероятность всевозможных неприятностей
«Кивеннапа»
26.05.2017 15:48
«Кивеннапа» намерена погасить все выплаты и удвоить темпы ввода жилья
Топ-менеджментом компании «Кивеннапа» принято решение о выделении значительных сумм на погашение требований клиентов, решивших расторгнуть договор строительства и не получивших свое жилье в срок.
pixabay.com.ru
23.05.2017 15:00
Электронная подпись для ЕГАИС «Учет древесины и сделок с ней»
Как сообщает Минприроды России, с 1 июля 2017 года производители пиломатериалов будут обязаны вносить данные о сделках в Единую государственную автоматизированную информационную систему (ЕГАИС) учета древесины и сделок с ней.
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Агентство Standard&Poor’s (S&P) повысило краткосрочные рейтинги долговых обязательств Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР) в иностранной и местной валюте до уровня «В» с уровня «С».
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