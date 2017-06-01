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01.06.2017 16:48
6 Комментариев

Обвиняемого по террористической статье курсанта Можайки отправили в психбольницу

Первокурснику Военно-космической академии имени Можайского Вадиму Осипову назначена психиатрическая экспертиза по делу о терроризме. Он оставлен под стражей еще на два месяца.

Как сообщает корреспондент «Фонтанки», 1 июня в Санкт-Петербургский гарнизонный военный суд следователем СК было заявлено ходатайство о продлении ареста Осипову до 8 августа. Самого курсанта не доставили на заседание. Старший следователь Краснознаменского гарнизона ВСУ СК по Ракетным войскам стратегического назначения Сучков предоставил суду документы, из которых следует, что Осипов с 24 мая 2017 года находится на стационарной психолого-психиатрической экспертизе в 6-й городской психиатрической больнице. Срок проведения – около тридцати дней.

Следователь и прокурор мотивировали ходатайство неординарными способностями Осипова. Обвиняемый, по их мнению, обладает возможностью психологического воздействия на свидетелей из числа сокурсников. Поэтому на свободу отпускать его опасно. Кроме того, в минус Осипову зачтен отказ от дачи показаний при допросе в качестве обвиняемого.

«Им выбрана такая линия защиты с целью избежать уголовной ответственности»,- пояснил следователь.

Адвокат Виталий Черкасов напомнил, что отказ свидетельствовать против себя является конституционным правом, не более, и просил ходатайство следствия не удовлетворять, а отправить Осипова после психиатрической экспертизы под наблюдение начальства академии. Скептически защитник отнесся и к психологическому воздействию на курсантов. В материалах дела есть переписка обвиняемого с товарищами на щекотливые, как выразился адвокат, темы. Осипов не скрывал пристрастия к черному юмору, в социальной сети «ВКонтакте» допускал обсуждение терактов и теоретический разбор ситуаций, при которых надо было захватить или взорвать какой-то объект. По мнению курсанта, это лишь шутки и последствие увлеченностью книгами про диверсантов. Однако следствие уверено: Осипов таким образом занимался вербовкой сторонников, поэтому уголовное дело возбуждено по статье 205.1 УК «Содействие террористической деятельности». Она предусматривает до десяти лет лишения свободы за вовлечение иных лиц в терроризм.

«Переписка велась длительное время, и если бы однокурсники принимали рассуждения Осипова всерьез, они бы наверняка доложили руководству, – предположил адвокат. – Но никто не шел у него на поводу».

Академия дала курсанту положительную служебную характеристику. Ряд свидетелей изначально подтверждали шутливую манеру Осипова, но после возбуждения уголовного дела дали против него показания.

Судья Виталий Краснощеков удовлетворил ходатайство следствия и оставил Осипова под стражей до 8 августа 2017 года.

Курсант был задержан после того, как преподаватель на следующий день после теракта в метро Петербурга нашел у него план-схему казармы и описательную часть подготовки к захвату. Через месяц Осипов написал письмо министру обороны Шойгу с изложением шутливой версии. 22 мая курсанту предъявлено обвинение в содействии террористической деятельности.


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комментарии пользователей (6)
Smotritel
1 июня 2017 г. 18:28
А вот в честь реального главаря бандформирования назван мост в Петербурге. Вот так вот. Сакральненько.
Smotritel
1 июня 2017 г. 18:27
Совершил мыслепреступление
Дмитрий Н
1 июня 2017 г. 17:59
Редакция, когда найдете нового новостного редактора, скажите, чтобы не давал новостям такие идиотские заголовки.
pavas
1 июня 2017 г. 17:51
Бездельникам-службистам нужно отрабатывать свои немаленькие зарплаты и получать новые звёздочки — вот и занимаются высасыванием из пальца.
lachavoje
1 июня 2017 г. 17:44
натуральный 37 год. дураки уничтожают русский интеллект.
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