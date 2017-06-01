В гробу Леха Качиньского нашли части тел еще двух человек
Части тел других людей в гробу экс-президента Польши Леха Качиньского были найдены во время процедуры эксгумации. Она проводилась в рамках нового расследования причины крушения лайнера под Смоленском в 2010 году.
Как заявил 1 июня на пресс-конференции в Варшаве заместитель генерального прокурора страны Марек Пащонек, в настоящий момент прокуратура страны проверяет возможную вину российских специалистов в захоронении останков жертв трагедии в разных гробах.
Пащонек добавил, что Польша направила в РФ запрос о правовой помощи.
Ранее в СМИ Польши стали публиковаться данные о том, что в гробах жертв смоленской авиакатастрофы находятся части тел других людей.
В частности, останки нескольких человек нашли в могилах депутата сейма Александры Наталли-Щвят, генералов Бронислава Квятковского и Влодзимежа Потащиньского, стюардессы Натальи Янушко. В одной могиле были захоронены останки полевого епископа Войска Польского Тадеуша Плоского и православного ординария Войска Польского Мирона Ходаковского.
В рамках нового расследования в ноябре 2016 года первыми эксгумировали останки бывшего президента Леха Качиньского и его супруги Марии. Известно, что два человека были похоронены в могилах не под своими именами.
Прокуратуре предстоит извлечь из земли останки еще около 70 человек. По словам Пащонека, эксгумации будут завершены в апреле 2018 года.
Источник: РИА Новости
Справка:
Самолет Ту-154 президента Польши Леха Качиньского потерпел крушение в 2010 году при заходе на посадку в аэропорту "Смоленск-Северный". На борту находились 96 человек: 88 пассажиров и восемь членов экипажа, летевших на траурные мероприятия в Катыни. Все они погибли.