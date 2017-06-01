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01.06.2017 19:13
70 Комментариев

Петербург переедет за деньги

В Петербурге платным будет не только ЗСД и ВСД, но и преодоление железной дороги. Автомобилистам придется ехать за деньги по новым путепроводам над рельсами или искать долгие, но бесплатные объезды. Губернатор Полтавченко в рамках ПЭФ-2017 подписал соглашение о намерениях с ООО «Санкт-Петербургская платная дорога». Цена вопроса – 8 млрд рублей.
Петербург переедет за деньги
Сергей Куликов/Интерпресс

Соглашение о намерениях, которое 1 июня заключили Санкт-Петербург и ООО «Санкт-Петербургская платная дорога», подразумевает, что компания «прорабатывает возможность» строительства платных путепроводов над железнодорожными переездами на маршруте следования поездов «Сапсан» и «Аллегро» – там, где у шлагбаумов регулярно скапливаются автомобильные пробки. Также «Санкт-Петербургская платная дорога» инвестирует в строительство собственные и привлеченные средства. Город обязуется обеспечить «все необходимые согласования», как выразился перед подписанием документа губернатор Петербурга Георгий Полтавченко.

Объем инвестиций составит 8 млрд рублей, из которых 20%-30% собственные средства компании, остальное планируется занять у банков. 

«Мы планировали изначально заходить с собственными деньгами, но сейчас, пообщавшись с представителями разных финансовых институтов, мы видим, что у них есть большой интерес к участию в такого рода проектах. Конечно, интересно иметь кредитное плечо, которое позволит нам высвободить акционерное финансирование и направить его на финансирование других объектов», – говорит гендиректор «Центрального научно-исследовательского и проектного института «Платная дорога» Вадим Коваленко, подписавший соглашение с городом со стороны компании. 

Окупить проект планируется за счет платы за проезд, взимаемой с автовладельцев. Инвестор обещает, что стоимость проезда «будет в любом случае обоснованной и экономически выгодной для пользователя». Интересно, что заупрямиться и съехать с платного путепровода на привычный бесплатный переезд у автомобилистов уже не получится. «В соответствии с федеральным законом, если мы строим путепровод или мост, то есть искусственное сооружение, то бесплатная альтернатива по закону не требуется, – говорит Коваленко. – Можно будет объехать, но этот путь может быть длиннее более чем в три раза, чем проезд через путепровод». 

Компания провела социологическое исследование, результаты которого показали, что водители, постояв в пробках более 20 минут, предпочитают заплатить за проезд.

ООО «Санкт-Петербургская платная дорога» – недавно созданная дочерняя структура не слишком известного пока в Петербурге ООО «Платная дорога». На сайте компании говорится о двух начатых проектах: Наро-Фоминской платной дороге под Москвой и платного моста через реку Упу в Туле.

«У нас есть опыт строительства платного путепровода в Рязани, но тот проект мы реализовывали с помощью некоторых участников текущей команды. Непосредственно компания «Платная дорога» в этом не участвовала, но сотрудники имеют такой опыт», – говорит Коваленко. Рязанский частный путепровод заработал в штатном режиме в марте 2013 года.

Совместно с комитетом по инвестициям Петербурга компания прорабатывает перечень путепроводов, которые будут построены взамен ликвидируемых железнодорожных переездов. На данный момент таких путепроводов в проработке – пять, они находятся на севере города. Конкретные адреса и их окончательное число станут известны через 2-3 недели, когда список будет согласован с городом. Кстати, переезд в Удельной в этот список не входит – 

Смольный дал понять инвестору, что намерен решить эту проблему за счет бюджета. 

Также предстоит согласовать условия концессионного соглашения – его срок и размер платы за проезд. До конца года компания планирует сформулировать конкретное предложение. Если это произойдет, то первый платный путепровод может быть запущен в 2019-2020 году. «Ориентировочный срок окупаемости таких проектов составляет от 15 до 20 лет», – говорит Коваленко.

«Санкт-Петербургская платная дорога» вместе «Тульской платной дорогой» и «Наро-Фоминской платной дорогой» принадлежат ООО «Платная дорога», а через него – кипрской компании «Толлвэй Лимитед». Руководителем «Платной дороги» является Милена Александрова. Любопытно, что она также владеет несколькими компаниям со словом «Коноплекс» в названии – они занимаются производством и переработкой технической конопли. 

В дорожном строительстве предприятие идет по пути концессии. В Туле оно пытается построить платный мост за 600 млн рублей, сроки работ неоднократно сдвигались, в 2017 предполагается завершить этап проектирования. Длина переправы – 100 метров, в качестве тарифа называлась цифра в 50 рублей. В Наро-Фоминске протяженность платной дороги должна составить 2,6 км, СМИ сообщали о возможном тарифе от 40 до 70 рублей. Публичные слушания уже прошли, разрабатывается проектно-сметная документация, срок окончания работ – 2019 год. 

В расчете на километр пути оба проекта с отрывом являются самыми дорогими для автомобилистов в стране. Впрочем, Вадим Коваленко готов с этим поспорить.

«В Наро-Фоминске, где мы говорим не про путепровод, а про целую автомобильную дорогу протяженностью 2,6 км, речь шла о том, что среднее арифметическое тарифа для грузового и легкового транспорта может составить 70 рублей, – говорит Коваленко. – Для легкового это может быть 20 рублей, а для грузового – 120. А журналисты выхватили эту цифру из контекста. По нашим расчетам из 10 платных объектов транспортной инфраструктуры самым дорогим был платный путепровод в Рязани длиной 80 метров, там тариф – 25 рублей. Есть также платный объезд Одинцово, там ряд участков стоит порядка 20-30 рублей за километр».

Идея привлечь частных инвесторов к строительству железнодорожных переездов в Петербурге звучала еще в 2015 году. В первую очередь, речь шла о 14 переездах на маршрутах движения «Сапсана» и «Аллегро». В связи с планами по введению тактового движения «Сапсанов  резиденты Металлостроя обратились к администрации с просьбой ускорить строительство путепроводов. Вариант концессии рассматривали и эксперты, и Смольный – в частности, прорабатывалась возможность ГЧП для реконструкции путепровода в створе Загородной улицы и улицы Урицкого. 

Венера Галеева,

Николай Кудин

"Фонтанка.ру"

 


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комментарии пользователей (70)
Zabor
1 июня 2017 г. 21:38
Vegetables: Красава ! ))) +
Fosgen
1 июня 2017 г. 21:32
funtanka: Железнодорожные вокзалы, в отличие от автобусных, и должны находиться там, где находятся — в центре города. Не забывайте и про сопутствующую ин-фру, которая при переезде куда либо, породит те же самые проблемы, но уже на новом месте. Так сказать, не решили проблему, а передвинули. В буквальном смысле. Вылетные магистрали на месте железных дорог так же потребуют вложений в строительство развязок на их пересечении с УДС "обычной". К слову, предлагаемые к постройке платные путкпроводы расположены как раз в пригородной зоне — Парголово, Песочная, Белоостров, Славянка. Смотрю на карту Вены (и других городов "продвинутой" Европы) и вижу довольно плотную жд сеть в центральной части.
KontraSaiko
1 июня 2017 г. 21:32
evil_dogooder: дома снести, построить многоэтажные землянки. Опять куча выгоды и борьба с терроризьмой
Vegetables
1 июня 2017 г. 21:29
funtanka:
лучше сделать свободное хождение оружия как в США
Ха-ха-ха! Эти трусливые воры, слова-то твоего и моего крепкого боятся — сразу рты Яровыми да ОМОНом затыкают, а ты говоришь про оружие. :)
Passat
1 июня 2017 г. 21:29
funtanka: Архиправильная идея!
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