Губернатор Турчак предложил забыть о деле Кашина

Псковский губернатор Андрей Турчак отказался отвечать на вопрос о своем нежелании участвовать в очной ставке с одним из фигурантов дела о нападении на корреспондента «Коммерсанта» Олега Кашина.

«Забудьте уже об этом, девушка, – ответил он корреспонденту «Дождя» 1 июня на ПМЭФ-2017. – Я уже столько комментариев надавал».

Вместо этого Турчак предложил журналисту поинтересоваться экономикой Псковской области, инвестициями или социальной сферой.

Напомним, нападение на Олега Кашина произошло 6 ноября 2010 года недалеко от его квартиры в Москве. Журналист был жестоко избит двумя неизвестными. Он получил сотрясение мозга, перелом голени и лишился пальца. Случившееся квалифицировали как покушение на убийство.

Спустя пять лет Кашин заявил, что дело раскрыто и указал на нападавших, которыми оказались бывшие сотрудники холдинга «Заслон» (в прошлом «Ленинец»), который принадлежит отцу губернатора Псковской области Андрея Турчака. Имя псковского губернатора как заказчика покушения также назвала супруга одного из предполагаемых исполнителей.Губернатор назвал обвинения провокацией и добавил, что его совесть чиста. Позже он пригласил журналиста обсудить ситуацию «с глазу на глаз» в Пскове, но получил отказ.