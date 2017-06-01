Еще
18:46 01.06.2017
Пришлите свою новость!
18:24
Проносить алкоголь из duty free в самолет могут запретить
18:17
Футбольную базу на Верности реконструируют за 900 миллионов
18:10
«Зенит» не рассматривает вопрос выплаты компенсации Мирче Луческу
18:03
Смольный на 49 лет отдал землю под коммерческий дом престарелых
17:58
Два дольщика ГК "Город" оштрафованы на 10 тысяч
17:41
Автомобилисты: КАД перекрыли в районе Московского, все стоят
17:35
Григорий Березкин пообещал «пока никого не менять» в руководстве РБК
17:33
Чайка попросил дать прокуратуре право возбуждать уголовные дела
17:17
Водоканал подписал соглашение с инвестором на 60 млрд рублей
17:17
В Роскомнадзоре надеются, что Telegram "примет правильное решение"
17:17
Петербург нашел еще одного инвестора для ВСД
17:16
Май в Финляндии стал самым холодным за 50 лет
17:08
Путин заявил о готовности России продать С-400 в Турцию
17:00
Голодающую дольщицу ГК "Город" госпитализировали по скорой
16:54
Первую диссертацию по специальности «теология» защитили в России
16:48
Обвиняемого по террористической статье курсанта Можайки отправили в психбольницу
16:43
В петербургском онкодиспансере смогут увидеть рак груди на самой ранней стадии
16:43
"Россети" потратят 100 млн рублей на создание автозарядных станций в Петербурге
16:33
Сергей Фурсенко: Манчини голоден до титулов
16:32
Делать добро – легко: В Петербурге проходит благотворительная акция «Белый цветок»
16:28
В ДТП с грузовиками на КАД тяжело пострадал водитель
16:25
Чайка: Генпрокуратура удовлетворяет каждое четвёртое обращение коммерсантов в их пользу
16:24
Сбербанк подарит российским школам микроскопы за $1
16:13
В гробу Леха Качиньского нашли части тел еще двух человек
16:01
Губернатор Турчак предложил забыть о деле Кашина
15:55
Пять предполагаемых петербургских вербовщиков в ИГИЛ останутся в СИЗО до осени
15:48
В США показали первый в мире самолет для запуска ракет
15:36
В Горбунках по подозрению в выводе миллионов арестовали коммунальщика
15:33
Смольный подписал соглашение о строительстве платных переездов над ж/д путями
15:30
Георгий Полтавченко: ПМЭФ-2017 пройдет для Петербурга удачно
15:08
Манчини назначили главным тренером «Зенита»
14:54
ВТБ и Смольный договорились о строительстве новых развязок ЗСД
14:50
Ткачев: В ближайшие три года возврата турецких томатов не будет
14:49
В Кремле пошутили о президенте и “поваре Евгении Пригожине”
14:42
Хиллари Клинтон: Twitter негативно влияет на политику
14:36
Публичка обсуждает мировое соглашение с уволенным библиографом Шумиловой
14:30
Прокуратура Чечни потребовала заблокировать доступ к сайтам с карикатурами Charlie Hebdo
14:24
Путин допустил приход войск США при передаче Курильских островов Японии
14:18
Суд арестовал еще одного фигуранта по делу полковника Захарченко
14:10
На Косыгина сделают временную «выделенку», а Наставников частично закроют
14:02
При получении визы в США будут спрашивать об аккаунтах в соцсетях
13:56
Голикова рассказала о признании кабмином трети госпрограмм неэффективными
13:49
Роскомнадзор: Закон о мессенджерах не дублирует пакет Яровой
13:47
Путин заявил о непричастности государства к хакерским атакам
13:43
В Петербурге сильный ветер валит деревья
13:39
Иматра обезопасит пешеходную улицу от терактов
13:32
Путин заявил о "хлещущей через край русофобии"
13:30
Пятница в Петербурге будет дождливой и ненастной
13:23
Сергей Карякин на ПМЭФ: США перекупает лучших шахматистов мира
13:14
Дело о взрыве на Кантемировской ушло в суд
13:13
Министр сельского хозяйства не смог назвать оптимальные сроки действия эмбарго
13:04
Стадион для «Зенита» во Фрунзенском районе входит в планы Смольного
13:04
ВТБ оплатит расширение зоны платной парковки в Петербурге
12:58
Десятки тысяч таксистов не вышли 1 июня на работу из-за запрета в РФ иностранных прав
12:56
Мейксин: Бизнес просит не снимать санкции
12:44
На Туристской мигрант побил полицейского
12:36
Глава "Тиккурила" на ПМЭФ: Российское законодательство нам мешает
12:36
Восточному скоростному диаметру нашли инвестора
12:29
Артем Маневич откроет в Ленобласти производство строительных конструкций
12:29
ПМЭФ-2017: Глава «Порше» в России заявил о защите интеллектуальной собственности
12:26
Алексей Кудрин вступился за бухгалтера режиссера Кирилла Серебренникова
12:19
Миллиардер Дерипаска на ПМЭФ раскритиковал Набиуллину
12:13
Портреты дверей и других сказочных существ показывает «Русский левша»
12:07
Алексей Кудрин: Все стратегии роста в России исполняются максимум на 40%
12:06
Linkedin может вернуться в РФ осенью
12:02
Минфин России обижается на Всемирный банк
11:56
Глава "Ростелекома": Технологии поисковика "Спутник" можно использовать для предсказания погоды
11:48
Кудрин: В России нужно открыть 150 университетов по подобию Политеха
11:47
Сборная России по футболу опустилась на рекордно низкое место в рейтинге ФИФА
11:40
Ради делегаций ПМЭФ-2017 закрывали движение в центре Петербурга
Предыдущие новости
Архив материалов
Происшествия
Версия для печати
01.06.2017 15:55

Пять предполагаемых петербургских вербовщиков в ИГИЛ останутся в СИЗО до осени

Октябрьский райсуд Петербурга 1 июня продлил сроки содержания под стражей пятерых вероятных вербовщиков в запрещенную в России террористическую организацию ИГИЛ. Об этом сообщает пресс-служба горсуда.

Граждане России Шухрат Сатымбаев и Баходир Мадрахимов, киргизы Исламбек Ойбек и Азизбек Рустамов, а также узбек Журабек Муратов останутся под стражей до 4 сентября. Накануне суд на столько же продлил меру пресечения уроженцу Оша Айжигиту Айтматову, гражданину Узбекистана Ферузу Инакову, выходцам из Киргизии Азизбеку Рустамову и Нурбаеву. 

Напомним, уголовное дело о вербовке террористов было возбуждено на следующий день после взрыва в петербургском метро. За одну неделю по разным адресам Петербурга были задержаны, а впоследствии арестованы 9 человек.

Справка:

3 апреля на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт» произошел взрыв. Еще один взрыв на станции «Площадь Восстания» удалось предотвратить благодаря своевременному обнаружению самодельного взрывного устройства. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте. По данным СК, исполнителем теракта был уроженец Киргизии Акбаржон Джалилов 1995 года рождения, именно он сначала оставил замаскированную бомбу на станции «Площадь Восстания», а потом взорвал себя в вагоне поезда.


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

Ранее по теме
Предполагаемые петербургские вербовщики в ИГИЛ останутся под стражей на все лето
Суд продлил арест пяти обвиняемым по делу о теракте в метро
Путин наградил трёх сотрудников метро за действия во время теракта
СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
Фото: Коньков Сергей
31.05.2017 16:14

Когда капиталисты идут к коммунисту ЗакСа Ивановой

Владельцы контрольного пакета акций 22 года не видят прибыли, сдавая в аренду тысячи метров на Апраксином Дворе. А миноритарии не видят защиты в судах. Тогда они идут к депутату-коммунисту. Тем более, что она - супруга их оппонента
maximumtest.ru
31.05.2017 12:37

Для закончивших 8 класс: все об ОГЭ и выборе между школой и колледжем

30 мая все девятиклассники России сдавали ОГЭ по русскому языку и делились своими впечатлениями, и мнения оказалось негативным. В чём причина?
maximumtest.ru
24.05.2017 16:34

Будущим 11-классникам помогут определиться с профессией и вузами

Решение о выборе вуза и профессии одно из самых сложных как для ребят, так и для их родителей. Но при этом его нужно принять до того, как начнется тяжелый год в 11-м классе.
Материалы рубрики
Новости
Статьи
В ДТП с грузовиками на КАД тяжело пострадал водитель
В гробу Леха Качиньского нашли части тел еще двух человек
Пять предполагаемых петербургских вербовщиков в ИГИЛ останутся в СИЗО до осени
В Горбунках по подозрению в выводе миллионов арестовали коммунальщика
В Петербурге сильный ветер валит деревья
Иматра обезопасит пешеходную улицу от терактов
На Туристской мигрант побил полицейского
В МВД назвали правомерными действия полиции в отношении читавшего стихи на Арбате мальчика
В Московском районе мигрант с ножом таскал женщину по ступенькам
На набережной Мойки петербуржцу прострелили ногу
Как украсть полмиллиарда на армейском угле
А девушки потом
Земля профсоюзов очищена огнем
Швабра без бирки довела до суда
Фон Мессинг довела силовиков до миллиарда евро
Как полиция потревожила «Вежливых людей»
Двенадцать разгневанных женщин
Дело стадиона ушло на второй год
Архитектурный шедевр от “Пилона” заинтересовал ФСБ
Предохраняться надо
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Сергей Фурсенко: Манчини голоден до титулов

Делать добро – легко: В Петербурге проходит благотворительная акция «Белый цветок»

Пётр Ковалёв/Интерпресс

15 "детских" задач на логику

Новости компаний
Фото: Коньков Сергей
31.05.2017 16:14
Когда капиталисты идут к коммунисту ЗакСа Ивановой
Владельцы контрольного пакета акций 22 года не видят прибыли, сдавая в аренду тысячи метров на Апраксином Дворе. А миноритарии не видят защиты в судах. Тогда они идут к депутату-коммунисту. Тем более, что она - супруга их оппонента
maximumtest.ru
31.05.2017 12:37
Для закончивших 8 класс: все об ОГЭ и выборе между школой и колледжем
30 мая все девятиклассники России сдавали ОГЭ по русскому языку и делились своими впечатлениями, и мнения оказалось негативным. В чём причина?
maximumtest.ru
24.05.2017 16:34
Будущим 11-классникам помогут определиться с профессией и вузами
Решение о выборе вуза и профессии одно из самых сложных как для ребят, так и для их родителей. Но при этом его нужно принять до того, как начнется тяжелый год в 11-м классе.
Фото предоставлено компаний FORT GROUP
19.05.2017 18:00
Детские клубы выручат родителей в выходные дни
20 и 27 мая родители смогут бесплатно отправить своих детей в увлекательное путешествие. Ребята встретятся с любимыми героями, узнают много интересного и нового. Отдохнут весело и с пользой.
«Год до поступления: время выбирать вуз!»
11.05.2017 10:10
Десятиклассникам и их родителям расскажут как выбрать профессию и вуз
Решение о выборе вуза и профессии всегда одно из самых важных и сложных не только в жизни старшеклассника, но и всей его семьи. 14 мая специалисты образовательного форума «Навигатор Поступления» расскажут десятиклассникам и их родителям о том, с чего начать выбирать профессию и вуз
Fjord
05.05.2017 13:03
На квартиры ЮИТ ипотечная ставка снижена до 10, 25%
Квартиры во всех строящихся жилых комплексах ЮИТ в Санкт-Петербурге теперь можно приобрести в ипотеку Россельхозбанка и Газпромбанка на еще более выгодных условиях. 10, 25% – новая, сниженная ставка по ипотечным программам этих банков.
21.04.2017 16:34
ГК QBF выступила партнёром встречи предпринимателей Санкт-Петербурга
Во вторник, 18 апреля 2017 года, ведущие предприниматели и эксперты в области маркетинга собрались в Санкт-Петербурге на форуме «Всероссийский совет директоров: как обеспечить рост бизнесу».
Группа компаний «Эталон»
10.04.2017 10:20
ГК «Эталон» начинает продажи в новом проекте в Санкт-Петербурге
Группа компаний «Эталон» открыла продажи квартир в ЖК Fusion в Выборгском районе Санкт-Петербурга. Проект реализует «Эталон-ЛенСпецСМУ» (входит в ГК "Эталон")
Фото: Осиченко Владимир
16.03.2017 18:20
​Петербуржцы присоединились к празднованию Дня святого Патрика
Кто сказал, что после 8 марта наступает затишье вплоть до 1 мая? Питерские лондонцы активно готовятся к празднованию Дня святого Патрика.
Молодежный еврейский центр «Гилель»
09.03.2017 16:00
Лайфхак: едем в Израиль бесплатно
Юноши и девушки от 18 до 27 лет еврейского происхождения смогут бесплатно поехать в Израиль
© 2000-2017 Фонтанка.Ру
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.