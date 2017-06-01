Пять предполагаемых петербургских вербовщиков в ИГИЛ останутся в СИЗО до осени

Октябрьский райсуд Петербурга 1 июня продлил сроки содержания под стражей пятерых вероятных вербовщиков в запрещенную в России террористическую организацию ИГИЛ. Об этом сообщает пресс-служба горсуда.

Граждане России Шухрат Сатымбаев и Баходир Мадрахимов, киргизы Исламбек Ойбек и Азизбек Рустамов, а также узбек Журабек Муратов останутся под стражей до 4 сентября. Накануне суд на столько же продлил меру пресечения уроженцу Оша Айжигиту Айтматову, гражданину Узбекистана Ферузу Инакову, выходцам из Киргизии Азизбеку Рустамову и Нурбаеву.

Напомним, уголовное дело о вербовке террористов было возбуждено на следующий день после взрыва в петербургском метро. За одну неделю по разным адресам Петербурга были задержаны, а впоследствии арестованы 9 человек.