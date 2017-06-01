Пять предполагаемых петербургских вербовщиков в ИГИЛ останутся в СИЗО до осени
Октябрьский райсуд Петербурга 1 июня продлил сроки содержания под стражей пятерых вероятных вербовщиков в запрещенную в России террористическую организацию ИГИЛ. Об этом сообщает пресс-служба горсуда.
Граждане России Шухрат Сатымбаев и Баходир Мадрахимов, киргизы Исламбек Ойбек и Азизбек Рустамов, а также узбек Журабек Муратов останутся под стражей до 4 сентября. Накануне суд на столько же продлил меру пресечения уроженцу Оша Айжигиту Айтматову, гражданину Узбекистана Ферузу Инакову, выходцам из Киргизии Азизбеку Рустамову и Нурбаеву.
Напомним, уголовное дело о вербовке террористов было возбуждено на следующий день после взрыва в петербургском метро. За одну неделю по разным адресам Петербурга были задержаны, а впоследствии арестованы 9 человек.
Справка:
3 апреля на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт» произошел взрыв. Еще один взрыв на станции «Площадь Восстания» удалось предотвратить благодаря своевременному обнаружению самодельного взрывного устройства. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте. По данным СК, исполнителем теракта был уроженец Киргизии Акбаржон Джалилов 1995 года рождения, именно он сначала оставил замаскированную бомбу на станции «Площадь Восстания», а потом взорвал себя в вагоне поезда.