Перемена мест слагаемых. Вперед в прошлое

Что происходит с "Зенитом", что означают многочисленные кадровые перемены, и во что будет играть "Зенит" в новом сезоне: внутри петербургского клуба происходит столько событий, что для начала "Фонтанка" попыталась собрать в уме все эти перемещения и попытаться понять, есть ли в них система.

Пятница, 26 мая. В отрезок с 15:30 до 16:30 многочисленные мессенджеры редакторов "Фонтанки" завибрировали по одному и тому же поводу: "Знаешь? Слышал? В курсе?". Во всех этих сообщениях была одна фамилия. Фурсенко. Или аббревиатура, хорошо знакомая не только болельщикам "Манчестер Юнайтед". САФ. О значении этого возвращения мы уже писали.

Выбор понятен. Те, кто помнят о возвращении в "Зенит" в свое время Андрея Аршавина и Анатолия Тимощука (в первый раз), догадываются, что за назначением Фурсенко читается желание вернуть победные времена. Именно об этом шутили болельщики после назначения, но события последней недели показали, что это была не шутка.

Потому что в субботу, 27 мая, официальный сайт "Зенита" сообщил: спортивным директором "Зенита" снова стал Константин Сарсания. Именно Сарсания с Фурсенко и Диком Адвокаатом занимались формированием первой российской золотой команды: Константин Зырянов, Анатолий Тимощук, Павел Погребняк – это были главные трансферы 2007-го года. После ухода из "Зенита" Сарсания успел поработать в "Химках" главным тренером (вылетел из Премьер-Лиги), год тренировал воронежский "Факел". В последнее время помогал с формированием команды "Ростову" и тренировал "Атлантас" из Клайпеды. После назначения Сарсания успел поругать "Зенит-2" и обещал, что все будет хорошо.

В воскресенье, 28 мая, вечером, "Зенит" поблагодарил Мирчу Луческу. В мире современного футбола это значит только одно: давай, до свидания. Болельщики обрадовались: поклонников в Петербурге за год работы Луческу не приобрел. Фурсенко записал себе еще один вист. Как мы уже писали, все воскресенье в соцсетях обсуждали, что Сергей Александрович проводит воскресный день в Италии на переговорах с Манчини. В воскресенье же Манчини получил приз от итальянской спортивной прессы. Сарсания вылетел в Петербург из Риги.

Не секрет, что это были как минимум третьи переговоры Фурсенко с итальянцем. В свое время Фурсенко приглашал Манчини на пост главного тренера в сборную России после избрания на пост президента РФС. Но тогда Дик Адвокаат выбрал свободу, бросил сборную Бельгии, бельгийские карикатуристы нарисовали много смешных карикатур, но Манчини пришлось остаться в Манчестере. Манчини же должен был возглавить сборную России сразу после Евро-2012, но после финального свистка в матче Греция-Россия в российском футболе поменялось слишком многое. Пришлось сделать вид, что подписанный контракт с Манчини, который обнаружили во вскрытом автогеном сейфе в Доме Футбола, – хорошо наведенная галлюцинация.

В понедельник, 29 мая, "Зенит" сработал по-хитрому: в твиттере Тины Канделаки было опубликовано фото, на котором Алексей Миллер читал вместе с Роберто Манчини "Азбуку "Зенита" (есть такая книжка). Любители герменевтики и экзегетики стали радостно потирать руки: такая фотография могла означать только одно.

Во вторник, 30 мая, новостей из штаба не поступало. Болельщики, привыкшие этому дикому калейдоскопу, загрустили.

Зато в последней день весны горшочек, отдохнувший, заварил. Для начала в 16:13 официальный сайт сообщил, что в медицинском штабе тоже настало время перемен. Михаил Гришин, ветеран клуба, 14 мая отпраздновавший 25 лет работы в клубе, перешел в баскетбольный "Зенит" (вместе с Валерием Редкобородовым и Александром Рязанцевым). Главным врачом команды стал Юрий Козлов, работавший в системе "Зенита" с 2009-го года: закончил академию Мечникова, ординатура по хирургии, баскетбольное "Динамо", волейбольная "Ленинградка". Мастер спорта по дзюдо. Также в команду вернулся массажист Сергей Колесников, много лет проработавший в сборной СССР по легкой атлетике, в "Зените" и в московском "Динамо" (после перехода туда Игоря Денисова).

В 17:31 прилетела новость о создании Аппарата при Председателе правления клуба. В Аппарат вошли Павел Пивоваров (новый исполнительный директор "Зенита", пришел в "Зенит" в январе 2006-го года, вместе с Максимом Митрофановым, еще одним членом Аппарата; очень странно писать это слово с большой буквы, ну ладно). Также в состав правления вошли Елена Еремеева (когда-то работала в гостинице "Европа", в "Зените", в РФС); Вадим Пархачев (был заместителем финансового директора РФС); Тогрул Мамедов, который ранее работал в ЗАО "Газпром инвест ЮГ".

Ну а под вечер, в 21:26, нам рассказали, что "голос "Петровского" возвращается". Понятно, что главная характеристика артиста Анисимова: победный голос. Он работал и в Манчестере, и на мачте против "Манчестера".

В четверг, после затянувшийся паузы, объявили: Манчини. По странной схеме 3+2. Так в современном футболе не бывает, ну так и решения сейчас в "Зените" принимают люди из другого времени. Понятно, что ставка сделана на проверенную команду, потому что в сезоне 2017-2018 результат должен быть добыт в любом случае. Любой ли ценой – мы еще не знаем, но очень похоже на то. На первом матче на новом стадионе Вираж встречал футболистов "Урала" роскошным банером: "Назад в будущее". Кто же знал, что этот банер станет пророческим.

Федор Погорелов, "Фонтанка.ру"