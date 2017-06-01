Перемена мест слагаемых. Вперед в прошлое

Еще
21:38 01.06.2017
Пришлите свою новость!
21:32
Смольный получил возможность оспорить протоколы осмотра работ Трансстроя на стадионе
21:22
В Киеве стреляли в подозреваемого в подготовке покушения на Путина
21:15
Российские архитекторы спроектируют небоскреб на Манхэттене
21:08
Путин ответил на вопрос Стоуна о покушениях русской поговоркой
21:01
Андрей Сухарев назначен гендиректором «Петербургтеплоэнерго»
19:40
США ввели санкции против трех российских компаний из-за ядерной программы КНДР
19:34
Ирина Бабюк: «Стараемся не обращать внимания на санкции»
19:32
«Яндекс» решил закрыть офисы на Украине
19:32
Умнов: Участников ПМЭФ-2017 охраняют в "обычном" режиме
19:28
Французские власти не нашли следов атаки хакеров из РФ на штаб Макрона
19:14
В Турции в ДТП пострадали пять туристов из России
19:07
Mail.ru Group займется производством собственного видеоконтента
19:00
Проспект Ватутина в Киеве переименовали в проспект Шухевича
18:52
Додон рассказал о «нагнетании русофобских настроений» в Молдавии
18:45
Финский журналист отказался от предложения Захаровой съездить в Чечню
18:38
Прокурор: Обвиняемые в убийстве Немцова не заслуживают снисхождения
18:31
В Мосгорсуде опровергли данные СМИ о «пыточной комнате» в здании
18:24
Проносить алкоголь из duty free в самолет могут запретить
18:17
Футбольную базу на Верности реконструируют за 900 миллионов
18:10
«Зенит» не рассматривает вопрос выплаты компенсации Мирче Луческу
18:03
Смольный на 49 лет отдал землю под коммерческий дом престарелых
17:58
Два дольщика ГК "Город" оштрафованы на 10 тысяч
17:41
Автомобилисты: КАД перекрыли в районе Московского, все стоят
17:35
Григорий Березкин пообещал «пока никого не менять» в руководстве РБК
17:33
Чайка попросил дать прокуратуре право возбуждать уголовные дела
17:17
Водоканал подписал соглашение с инвестором на 60 млрд рублей
17:17
В Роскомнадзоре надеются, что Telegram "примет правильное решение"
17:17
Петербург нашел еще одного инвестора для ВСД
17:16
Май в Финляндии стал самым холодным за 50 лет
17:08
Путин заявил о готовности России продать С-400 в Турцию
17:00
Голодающую дольщицу ГК "Город" госпитализировали по скорой
16:54
Первую диссертацию по специальности «теология» защитили в России
16:48
Обвиняемого по террористической статье курсанта Можайки отправили в психбольницу
16:43
В петербургском онкодиспансере смогут увидеть рак груди на самой ранней стадии
16:43
"Россети" потратят 100 млн рублей на создание автозарядных станций в Петербурге
16:33
Сергей Фурсенко: Манчини голоден до титулов
16:32
Делать добро – легко: В Петербурге проходит благотворительная акция «Белый цветок»
16:28
В ДТП с грузовиками на КАД тяжело пострадал водитель
16:25
Чайка: Генпрокуратура удовлетворяет каждое четвёртое обращение коммерсантов в их пользу
16:24
Сбербанк подарит российским школам микроскопы за $1
16:13
В гробу Леха Качиньского нашли части тел еще двух человек
16:01
Губернатор Турчак предложил забыть о деле Кашина
15:55
Пять предполагаемых петербургских вербовщиков в ИГИЛ останутся в СИЗО до осени
15:48
В США показали первый в мире самолет для запуска ракет
15:36
В Горбунках по подозрению в выводе миллионов арестовали коммунальщика
15:33
Смольный подписал соглашение о строительстве платных переездов над ж/д путями
15:30
Георгий Полтавченко: ПМЭФ-2017 пройдет для Петербурга удачно
15:08
Манчини назначили главным тренером «Зенита»
14:54
ВТБ и Смольный договорились о строительстве новых развязок ЗСД
14:50
Ткачев: В ближайшие три года возврата турецких томатов не будет
14:49
В Кремле пошутили о президенте и “поваре Евгении Пригожине”
14:42
Хиллари Клинтон: Twitter негативно влияет на политику
14:36
Публичка обсуждает мировое соглашение с уволенным библиографом Шумиловой
14:30
Прокуратура Чечни потребовала заблокировать доступ к сайтам с карикатурами Charlie Hebdo
14:24
Путин допустил приход войск США при передаче Курильских островов Японии
14:19
Нам нужна одна "Победа": Появится ли в России новый лоуксотер?
14:18
Суд арестовал еще одного фигуранта по делу полковника Захарченко
14:10
На Косыгина сделают временную «выделенку», а Наставников частично закроют
14:02
При получении визы в США будут спрашивать об аккаунтах в соцсетях
13:56
Голикова рассказала о признании кабмином трети госпрограмм неэффективными
13:49
Роскомнадзор: Закон о мессенджерах не дублирует пакет Яровой
13:47
Путин заявил о непричастности государства к хакерским атакам
13:43
В Петербурге сильный ветер валит деревья
13:39
Иматра обезопасит пешеходную улицу от терактов
13:32
Путин заявил о "хлещущей через край русофобии"
13:30
Пятница в Петербурге будет дождливой и ненастной
13:23
Сергей Карякин на ПМЭФ: США перекупает лучших шахматистов мира
13:14
Дело о взрыве на Кантемировской ушло в суд
13:13
Министр сельского хозяйства не смог назвать оптимальные сроки действия эмбарго
13:04
Стадион для «Зенита» во Фрунзенском районе входит в планы Смольного
Предыдущие новости
Архив материалов
Спорт
Версия для печати
01.06.2017 21:30
0 Комментариев

Перемена мест слагаемых. Вперед в прошлое

Что происходит с "Зенитом", что означают многочисленные кадровые перемены, и во что будет играть "Зенит" в новом сезоне: внутри петербургского клуба происходит столько событий, что для начала "Фонтанка" попыталась собрать в уме все эти перемещения и попытаться понять, есть ли в них система.
Перемена мест слагаемых. Вперед в прошлое

Пятница, 26 мая. В отрезок с 15:30 до 16:30 многочисленные мессенджеры редакторов "Фонтанки" завибрировали по одному и тому же поводу: "Знаешь? Слышал? В курсе?". Во всех этих сообщениях была одна фамилия. Фурсенко. Или аббревиатура, хорошо знакомая не только болельщикам "Манчестер Юнайтед". САФ. О значении этого возвращения мы уже писали.

Выбор понятен. Те, кто помнят о возвращении в "Зенит" в свое время Андрея Аршавина и Анатолия Тимощука (в первый раз), догадываются, что за назначением Фурсенко читается желание вернуть победные времена. Именно об этом шутили болельщики после назначения, но события последней недели показали, что это была не шутка.

Потому что в субботу, 27 мая, официальный сайт "Зенита" сообщил: спортивным директором "Зенита" снова стал Константин Сарсания. Именно Сарсания с Фурсенко и Диком Адвокаатом занимались формированием первой российской золотой команды: Константин Зырянов, Анатолий Тимощук, Павел Погребняк – это были главные трансферы 2007-го года. После ухода из "Зенита" Сарсания успел поработать в "Химках" главным тренером (вылетел из Премьер-Лиги), год тренировал воронежский "Факел". В последнее время помогал с формированием команды "Ростову" и тренировал "Атлантас" из Клайпеды. После назначения Сарсания успел поругать "Зенит-2" и обещал, что все будет хорошо.

В воскресенье, 28 мая, вечером, "Зенит" поблагодарил Мирчу Луческу. В мире современного футбола это значит только одно: давай, до свидания. Болельщики обрадовались: поклонников в Петербурге за год работы Луческу не приобрел. Фурсенко записал себе еще один вист. Как мы уже писали, все воскресенье в соцсетях обсуждали, что Сергей Александрович проводит воскресный день в Италии на переговорах с Манчини. В воскресенье же Манчини получил приз от итальянской спортивной прессы. Сарсания вылетел в Петербург из Риги.

Не секрет, что это были как минимум третьи переговоры Фурсенко с итальянцем. В свое время Фурсенко приглашал Манчини на пост главного тренера в сборную России после избрания на пост президента РФС. Но тогда Дик Адвокаат выбрал свободу, бросил сборную Бельгии, бельгийские карикатуристы нарисовали много смешных карикатур, но Манчини пришлось остаться в Манчестере. Манчини же должен был возглавить сборную России сразу после Евро-2012, но после финального свистка в матче Греция-Россия в российском футболе поменялось слишком многое. Пришлось сделать вид, что подписанный контракт с Манчини, который обнаружили во вскрытом автогеном сейфе в Доме Футбола, – хорошо наведенная галлюцинация.

В понедельник, 29 мая, "Зенит" сработал по-хитрому: в твиттере Тины Канделаки было опубликовано фото, на котором Алексей Миллер читал вместе с Роберто Манчини "Азбуку "Зенита" (есть такая книжка). Любители герменевтики и экзегетики стали радостно потирать руки: такая фотография могла означать только одно.

Во вторник, 30 мая, новостей из штаба не поступало. Болельщики, привыкшие этому дикому калейдоскопу, загрустили.

Зато в последней день весны горшочек, отдохнувший, заварил. Для начала в 16:13 официальный сайт сообщил, что в медицинском штабе тоже настало время перемен. Михаил Гришин, ветеран клуба, 14 мая отпраздновавший 25 лет работы в клубе, перешел в баскетбольный "Зенит" (вместе с Валерием Редкобородовым и Александром Рязанцевым). Главным врачом команды стал Юрий Козлов, работавший в системе "Зенита" с 2009-го года: закончил академию Мечникова, ординатура по хирургии, баскетбольное "Динамо", волейбольная "Ленинградка". Мастер спорта по дзюдо. Также в команду вернулся массажист Сергей Колесников, много лет проработавший в сборной СССР по легкой атлетике, в "Зените" и в московском "Динамо" (после перехода туда Игоря Денисова).

В 17:31 прилетела новость о создании Аппарата при Председателе правления клуба. В Аппарат вошли Павел Пивоваров (новый исполнительный директор "Зенита", пришел в "Зенит" в январе 2006-го года, вместе с Максимом Митрофановым, еще одним членом Аппарата; очень странно писать это слово с большой буквы, ну ладно). Также в состав правления вошли Елена Еремеева (когда-то работала в гостинице "Европа", в "Зените", в РФС); Вадим Пархачев (был заместителем финансового директора РФС); Тогрул Мамедов, который ранее работал в ЗАО "Газпром инвест ЮГ".

Ну а под вечер, в 21:26, нам рассказали, что "голос "Петровского" возвращается". Понятно, что главная характеристика артиста Анисимова: победный голос. Он работал и в Манчестере, и на мачте против "Манчестера".

В четверг, после затянувшийся паузы, объявили: Манчини. По странной схеме 3+2. Так в современном футболе не бывает, ну так и решения сейчас в "Зените" принимают люди из другого времени. Понятно, что ставка сделана на проверенную команду, потому что в сезоне 2017-2018 результат должен быть добыт в любом случае. Любой ли ценой – мы еще не знаем, но очень похоже на то. На первом матче на новом стадионе Вираж встречал футболистов "Урала" роскошным банером: "Назад в будущее". Кто же знал, что этот банер станет пророческим.

Федор Погорелов, "Фонтанка.ру"


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

добавить комментарий
Помните, что все дискуссии на сайте модерируются в соответствии с правилами блога. Если вы видите комментарий, нарушающий правила сайта, сообщайте о нем модераторам.
комментарии пользователей (0)
СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
XV Международный шахматный турнир «Юные звезды мира»
17.05.2017 17:54

Международный шахматный турнир «Юные звезды мира» стартовал в Киришах

XV Международный шахматный турнир «Юные звезды мира», посвященный памяти одного из сильнейших юных шахматистов Ленобласти Вани Сомова, начался в Киришах. В этом году он проходит в новом формате.
www.forabank.ru
19.04.2017 15:07

ФОРА-БАНК стал генеральным спонсором «Петербургского полумарафона»

В год празднования своего 25-летнего юбилея АО «ФОРА-БАНК» выступил в качестве Генерального спонсора 8-ми самых ярких беговых событий 2017 года. Одним из них стал «Петербургский полумарафон».
КЕЙ
23.03.2017 08:00

Эксперты КЕЙ о том, как решить проблему с подзарядкой гаджетов

Современные гаджеты могут похвастаться быстродействующими процессорами, большим разрешением экрана, мощными графическими чипами, но емкость встроенного аккумулятора, как правило, остается слабой стороной каждого устройства.
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Футбольную базу на Верности реконструируют за 900 миллионов
«Зенит» не рассматривает вопрос выплаты компенсации Мирче Луческу
Сергей Фурсенко: Манчини голоден до титулов
Манчини назначили главным тренером «Зенита»
Сергей Карякин на ПМЭФ: США перекупает лучших шахматистов мира
Сборная России по футболу опустилась на рекордно низкое место в рейтинге ФИФА
Игорь Симутенков войдет в тренерский штаб основного состава "Зенита"
Глава ОКР нашел политические мотивы в попытках отстранить сборную от ОИ-2018
Евролига не подтвердила на 100 % проведение Финала четырех - 2019 в России
Эксперт Intel на ПМЭФ: Россия может выиграть мундиаль с помощью технологий "больших данных"
Перемена мест слагаемых. Вперед в прошлое
Монополия на регби
Новый самолет как преодоление себя
Как СКА отметил чемпионство с городом
Фурсенко возвращается в футбол
Марат Балаев: Меня хотели госпитализировать, но на фиг мне это нужно
Николас Ломбертс: Я еще приеду в Петербург
Подготовка к Олимпиаде не заладилась
Как петербуржцы не увидели фиаско Роналдиньо
"Зенит" прощается с футбольным сезоном
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Умнов: Участников ПМЭФ-2017 охраняют в "обычном" режиме

Делать добро – легко: В Петербурге проходит благотворительная акция «Белый цветок»

Сергей Фурсенко: Манчини голоден до титулов

Новости компаний
XV Международный шахматный турнир «Юные звезды мира»
17.05.2017 17:54
Международный шахматный турнир «Юные звезды мира» стартовал в Киришах
XV Международный шахматный турнир «Юные звезды мира», посвященный памяти одного из сильнейших юных шахматистов Ленобласти Вани Сомова, начался в Киришах. В этом году он проходит в новом формате.
www.forabank.ru
19.04.2017 15:07
ФОРА-БАНК стал генеральным спонсором «Петербургского полумарафона»
В год празднования своего 25-летнего юбилея АО «ФОРА-БАНК» выступил в качестве Генерального спонсора 8-ми самых ярких беговых событий 2017 года. Одним из них стал «Петербургский полумарафон».
КЕЙ
23.03.2017 08:00
Эксперты КЕЙ о том, как решить проблему с подзарядкой гаджетов
Современные гаджеты могут похвастаться быстродействующими процессорами, большим разрешением экрана, мощными графическими чипами, но емкость встроенного аккумулятора, как правило, остается слабой стороной каждого устройства.
Фото: пресс-служба ПАО «МРСК Северо-Запада»
13.02.2017 11:27
МРСК Северо-Запада обеспечивает надежное электроснабжение Всероссийских соревнований по биатлону
В дни проведения в Псковской области Всероссийских соревнований по биатлону среди молодёжи и юниоров с 11 по 14 февраля специалисты филиала ПАО «МРСК Северо-Запада»
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
14.09.2016 17:50
Банк «Санкт-Петербург» бесплатно ведет на матчи КХЛ
У клиентов банка «Санкт-Петербург» появилась возможность посетить матчи Континентальной Хоккейной Лиги, не платя за билеты. Для этого достаточно просто принять участие в новой акции «На хоккей по карте»
key.ru
01.09.2016 10:23
31 августа завершился велопробег СПб-Мурманск, проходивший при поддержке КЕЙ
Сеть супермаркетов цифровой техники КЕЙ выступила ключевым партнером велопробега Санкт-Петербург — Мурманск, приуроченного к 100-летию со дня начала движения по Мурманской железной дороге (организатор — клуб ВелоПитер)
#Keystat
18.08.2016 10:22
«КЕЙ» и ФК «Зенит» подвели итоги совместного конкурса #Keystat
16 августа сеть супермаркетов цифровой техники «КЕЙ» и футбольный клуб «Зенит» подвели итоги совместного конкурса #Keystat, который был посвященный футбольной статистике.
ГК «КВС» и Ассоциация «Волейбольный клуб Динамо – Ленинградская область»
23.06.2016 16:04
ГК «КВС» - партнер волейбольного клуба «Динамо – Ленинградская область»
ГК «КВС» и Ассоциация «Волейбольный клуб Динамо – Ленинградская область» приняли решение о продолжении взаимодействия в развитии волейбола как вида спорта и оказанию поддержки волейбольному движению в регионе
Цифровой ритейлер КЕЙ
22.06.2016 09:00
«Ночь Фитнеса-2016» пройдет при поддержке КЕЙ
Цифровой ритейлер КЕЙ выступит партнером сети фитнес-клубов Fitness House во время проведения «Ночи Фитнеса-2016» — легендарной ночи низких цен с 24-25 июня 2016 года
«Главстрой-СПб»
15.06.2016 13:26
«Главстрой-СПб» выступит соорганизатором велопробега «Белые ночи»
Компания «Главстрой-СПб», выступит партнером и соорганизатором городского велопробега «Белые ночи». В этом году традиционную программу дополнят массовые спортивные мероприятия на территорияхжилого комплекса «Северная долина» и нового жилого района «Юнтолово»
© 2000-2017 Фонтанка.Ру
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.