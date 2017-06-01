Смольный подписал соглашение о строительстве платных переездов над ж/д путями

Как сэкономить при эксплуатации зданий

Мы хотим дышать чистым воздухом, работать в тепле и уюте, и при этом меньше платить за свет, воду, тепло. В наше время одно не исключает другое — современные технологии и организация управления недвижимостью позволяют уменьшить вероятность всевозможных неприятностей