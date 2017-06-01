Смольный подписал соглашение о строительстве платных переездов над ж/д путями
Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко подписал соглашение о намерениях между Петербургом и ООО "Санкт-Петербургская платная дорога", касающееся строительства платных автомобильных путепроводов на маршруте следования поездов "Аллегро" и "Сапсан".
Документ был подписан 1 июня на ПМЭФ, передает корреспондент «Фонтанки».
Финансирование проекта составит 8 млрд рублей собственных и привлечённых средств компании. Город намерен оказать содействие в решении вопросов, связанных с его согласованием.
Речь идёт о строительстве нескольких автомобильных путепроводов в Петербурге, где из-за железнодорожных переездов скапливаются пробки.