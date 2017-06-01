Георгий Полтавченко: ПМЭФ-2017 пройдет для Петербурга удачно

Власти Петербурга рассчитывают подписать на ПМЭФ-2017 контракты на большую сумму, чем в прошлом году. Своими инвестиционными ожиданиями с корреспондентом «Фонтанки» поделился губернатор Георгий Полтавченко.

«По тем соглашениям, которые уже подписаны и будут подписаны в ближайшее время, сегодня и завтра – я думаю, что мы выйдем на очень хорошую сумму. Возможно, даже больше, чем в прошлом году».

В первый день Петербургского международного экономического форума инвесторы представили главе города проекты, которые они намерены здесь реализовать. Как ранее писала «Фонтанка» , это – 25 спортивных центров, мусороперерабатывающий завод, газотурбинная установка, город-спутник «Южный», высотное колесо обозрения, творческий кластер Конюшенного ведомства, архитектурный проект Апраксина двора, гостиничный комплекс и Восточный скоростной диаметр. Инвестора для ВСД сегодня уже нашли : это банк ВТБ.

Напомним , в ходе форума город собирается подписать около 30 контрактов, сумма которых может побить рекорд 2014 года – 150 млрд рублей.