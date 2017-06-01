Как стать рантье?

Люди всегда интересуются возможностью получения стабильного, пассивного дохода. Особенно это актуально в России, где за последние 20 лет было 3 крупных кризиса, где рубль то растет, то падает, где пенсионная реформа идет непрерывно, не предвещая по итогу ничего хорошего, где каждую неделю у банков отзывают лицензии.*

Раньше всегда считалось, что один из самых надежных способов сохранить деньги – инвестиции в жилую недвижимость.

Покупая квартиры, особенно на старте, люди получают доход за счет дорожающего в процессе строительства объекта, если их потом продают или просто сдают. Но почему-то немногие задумываются о коммерческой недвижимости, считая, что это удел только крупного бизнеса. Конечно, стоимость помещения на Невском проспекте для коммерческого использования может легко исчисляться в десятках миллионов долларов. Но зачем смотреть только на Невский – услуги и торговля развиваются не только там. Сейчас приобрести коммерческую недвижимость в новых жилых комплексах стало вполне возможно, примерно, по стоимости двухкомнатной квартиры.

Коммерческая недвижимость выгоднее сдачи квартиры в найм. Срок окупаемости сдаваемой квартиры – 10-15 лет, и доходность таких инвестиций снижается последние несколько лет. При этом квартиру надо ремонтировать, следить за эксплуатацией объекта, разрешать возникающие конфликты, докупать ломающуюся технику.

Срок окупаемости коммерческой недвижимости – 7-9 лет. И коммерсанты значительно более самостоятельны: они сами делают ремонт, если у них ломается техника, они сами ее чинят или покупают новую, и возникающие споры они тоже стараются решать самостоятельно. Так что управление коммерческой недвижимостью – и менее хлопотное и менее затратное дело.

Приобрести коммерческие помещения в новых жилых комплексах можно от 3-4 миллионов рублей, что сравнимо со стоимостью квартиры. В таких комплексах вы получаете платежеспособную аудиторию, которой нужны магазины и услуги в шаговой доступности, вы заходите на территорию, в которой еще не сформировались потребительские привычки. Ничего не мешает вам самим открыть собственное дело в таком помещении. Хит посткризисных лет – мини-пекарни, которые появляются практически везде и во всех очереди из покупателей, которые устали от хлеба в полиэтиленовых пакетах. Или салон красоты, которые тоже всегда приносят стабильный доход, потому что женщины всегда будут тратить на красоту. Можно и проверенную классику – продуктовую лавку, а можно неожиданную услугу, вроде стрижки собак.

Сколько же нужно потратить? Немногие знают, но коммерческие помещения тоже можно брать в ипотеку. Такие кредиты дают банки ТрансКапиталБанк, Донхлеббанк, Сбербанк, UniCreditBank и другие.

Ставка ДонХлебБанка по таким кредитам – 11%. Первый взнос – 20 %. В данный момент у строительной компании «Норманн» есть коммерческие помещения от 4,23 миллиона. То есть первый взнос составит 850 тысяч рублей.

Нужно больше? Есть площади до 535 квадратных метров, плюс возможность присоединить соседние помещения. Здесь уже можно делать медицинский центр или сетевой магазин.

Строительная компания «Норманн» может предложить самые разнообразные варианты коммерческой недвижимости в разных районах города и пригородных зон Ленинградской области. Есть варианты, которые можно взять в уже построенных объектах в собственность. Например, в жилом комплексе в стремительно развивающихся Шушарах. Или в густонаселенной, сложившейся локации в Металлострое – объект «Ижора-парк». Есть престижный Всеволожск. Хотите рядом с метро – недавно сданный, но уже заселенный комплекс «Три апельсина», в нескольких минутах ходьбы от станции метро Парнас. Выбор таких помещений уже ограничен, но это именно то, что нужно, если вы хотите начать получать доход или открывать свое дело прямо сейчас.

Самое широкое предложение с очень привлекательными ценами коммерческой недвижимости находится в строящихся объектах – «Морошкино», «Яркий», «Десяткино», «На Заречной».

Звоните в «Норманн», и мы расскажем вам, как обеспечить себе стабильный доход.

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