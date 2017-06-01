Эко-стиль стал майской традицией в домах ЮИТ

Более двухсот жителей вместе с сотрудниками компании занялись благоустройством придомовых территорий, высадив тысячи цветов, кустарников и деревьев.*

Более двухсот жителей вместе с сотрудниками компании занялись благоустройством придомовых территорий, высадив тысячи цветов, кустарников и деревьев.

Такие Эко-Субботы, ежегодно организует в мае УК «ЮИТ Сервис». В этом году, ставшие уже традиционными праздничные весенние мероприятия, прошли в 15 жилых в комплексах. Еще зеленее и краше стали Suomi, «Новомосковский», «КИМа, 1», «Ориенталь», Vita Nova, «Костромской, 10», «Комендантский квартал», «Атмосфера», «Тринити», «Оптимист», Solo, «Тореза, 44», «Благодатная, 24», «Лотос».

На специально подготовленных клумбах и газонах около домов жителями вместе с сотрудниками «ЮИТ Сервис» и «ЮИТ Санкт-Петербург» было высажено свыше 11 000 цветов – петунии, бархатцы, цинерария, виолы. Приятную праздничную атмосферу дополняли приготовленные организаторами, при поддержке компаний-партнеров «ЮИТ Сервис», угощения – кофе, чай, выпечка.

А в комплексах INKERI в городе Пушкин и «Чапаева, 16» на Петроградской стороне еще прошли и Дни Новосела, в ходе которых были высажены яблони и разнообразные цветы. Так здесь отметили завершение заселения домов.

Фото предоставлено компанией «ЮИТ Санкт-Петербург»

В INKERI праздничным работам по высадке деревьев, кустов и цветов предшествовала встреча с руководством компании «ЮИТ Сервис» в формате «День открытых дверей». Жители могли задать интересующие вопросы, касающиеся обслуживания домов, выполнения гарантийных обязательств застройщиком, благоустройства и озеленения территории, взаимодействия с администрацией Пушкинского района генеральному директору компании «ЮИТ Сервис Санкт-Петербург» Алле Винник, управляющей жилым комплексом Елене Кузьминой и другим представителям управляющей компании. Завершился же праздник «Соседским столом», устроенным активистами Общественно-культурного центра «О-Пушкин», – жители сами сделали уличную мебель и организовали угощение для соседей по INKERI.

«Нас радует, что экологические мероприятия – Эко-Субботы, организуемые с 2012 года, и Дни Новосела – полюбились жителям домов, которые мы обслуживаем, – отмечает генеральный директор управляющей компании «ЮИТ Сервис Санкт-Петербург» Алла Винник. – Праздники в эко-стиле, которые мы регулярно проводим, дополнительно способствуют созданию доброжелательной и комфортной атмосферы, позитивному и интересному общению соседей друг с другом и конструктивному взаимодействию с нашей управляющей компанией. В этом мы еще раз убедились, организовав в мае столь масштабную серию экологических мероприятий в 17 комплексах в Санкт-Петербурге. И, кстати, в начале июня мы также проведем Дни Новосела в комплексе «Новоорловский», первая очередь которого введена в эксплуатацию в конце прошлого года, и в «ТОЙВЕ» на Республиканской улице».

Многие жители, как обычно, приняли участие в Эко-Субботах всей семьей. Это ведь отличная возможность с пользой отдохнуть на свежем воздухе, а также пообщаться с соседями и сотрудниками ЮИТ.

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