Открыты продажи коммерческих помещений в ЖК Fusion

Открыты продажи встроенных коммерческих помещений в жилом комплексе бизнес-класса Fusion, который АО «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») возводит в Выборгском районе Санкт-Петербурга в пяти минутах ходьбы от станции метро «Выборгская».

В продаже находятся 5 коммерческих помещений площадью от 28,5 до 186,3 кв.м. До 30 июня 2017 года на них действует скидка до 10% в случае единовременной оплаты. При заключении договора также можно воспользоваться беспроцентной рассрочкой от застройщика, действующей до сентября 2020 года. Размер первоначального взноса составит от 20%

Коммерческие помещения в жилом комплексе отличаются удобными планировочными решениями и современной инженерией. Fusion расположен вблизи исторического центра Санкт-Петербурга и набережной Большой Невки, на тихой улице на границе между Выборгским и Петроградским районами. Проект окружен развитой инфраструктурой: образовательные, медицинские и спортивные учреждения, а также магазины, банки и кафе находятся в непосредственной близости от нового комплекса. По соседству располагаются Гренадерский и Сампсониевский сады. Ввод ЖК Fusion в эксплуатацию запланирован на IV квартал 2019 года.

Справка о ГК «Эталон»

