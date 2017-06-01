Ткачев: В ближайшие три года возврата турецких томатов не будет

Министр сельского хозяйства России Александр Ткачев заявил, что ограничения на поставку томатов из Турции могут продлиться не менее трех лет. Об этом сообщает РИА Новости 1 июня.

«Три года для развития внутренней отрасли производства томатов будут решающими, надо будет серьезно прирасти, мы уже в два раза снизили импорт томатов и производим у себя в стране 800 тысяч тонн. Нам нужно еще примерно полмиллиона тонн — это, как я говорил, три-пять лет, в зависимости от конъюнктуры рынка, внутреннего спроса. В ближайшей перспективе возврата турецких томатов не будет », — сказал Ткачев на Петербургском международном экономическом форуме.

Он также подчеркнул, что недалек тот день, когда Россия будет думать об экспорте своей овощной продукции.

Ранее вице-премьер России Аркадий Дворкович сообщил, что Минсельхоз только начал обсуждение возможности сезонных поставок томатов из Турции.