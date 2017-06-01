Хиллари Клинтон: Twitter негативно влияет на политику

Хиллари Клинтон отметила отрицательную роль Twitter и Facebook в современной политической системе. Об этом сообщает Mashable 1 июня.

Клинтон заявила, что Twitter, безусловно, сыграл свою роль в быстром распространении информации среди большой аудитории. «Но я считаю, что он стал жертвой предумышленных попыток повлиять на общественное мнение, подтолкнув его в сторону заговоров, лжи и фальшивых новостей», — подчеркнула политик.

Бывшая соперница Трампа на выборах не обошла вниманием и Facebook, который, по ее словам, столкнулся с такой же проблемой. Она признала, что эти социальные сети хоть и пытаются бороться с фейковыми публикациями, но делают это «недостаточно эффективно».

Ранее стало известно, что Клинтон назвала опечатку Трампа в Twitter «скрытым посланием русским».