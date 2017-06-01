ВТБ и Смольный договорились о строительстве новых развязок ЗСД

1 июня губернатор Петербурга Георгий Полтавченко и президент-председатель правления Банка ВТБ Андрей Костин в рамках Международного экономического форума подписали соглашение о намерении развивать Западный скоростной диаметр.

ВТБ как концессионер ЗСД намерен до 2020 года вложить в магистраль порядка 8 миллиардов рублей. Как сообщили "Фонтанке" представители "Магистрали северной столицы" (оператор ЗСД), речь идет о строительстве новых развязок. В портфеле банка первыми станут такие адреса как Шуваловский проспект (отчего выиграет трафик Богатырского проспекта), Новое шоссе (Белоостров). Долгожданной дорожной стройки дождутся и жители Василеостровского района, где планируется съезд на Шкиперский проток.

Напомним, сегодня глава Банка ВТБ подписал со Смольным три соглашения. Инвестор готов вложить 110 миллиардов рублей в строительство Восточного скоростного диаметра. Также в планах банка расширять в Петербурге зону платных парковок. В этом проекте затраты финансового учреждения составят 4 млрд рублей.