В Кремле пошутили о президенте и “поваре Евгении Пригожине”

«У известного «повара Путина Е. Пригожина» день рождения, и президент «будет его праздновать», - так телеканал «Дождь» передал слова пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, ссылаясь на «Интерфакс».

Однако когда «Дождь» уточнил информацию, оказалось, что Дмитрий Песков шутил. В пресс-службе Кремля «Дождю» сообщили: «Это была шутка. Информация не соответствует действительности».



Напомним, Евгений Пригожин, который отмечает 1 июня свой день рождения - петербургский миллиардер, связанные с ним компании занимают на рынке армейского госзаказа положение, близкое к монопольному.

Свой бизнес Пригожин начал в сфере общественного питания. Ему принадлежит ресторан «Старая таможня» на Васильевском острове и ещё несколько ресторанов, в том числе — точка питания в Доме правительства. Евгений Пригожин обеспечивает ресторанное обслуживание на мероприятиях президента.

В 2011 году его фирма «Конкорд» выиграла конкурс на организацию питания в образовательных учреждениях Москвы, в 2012 году структуры Пригожина получают контракты на продовольственное обеспечение российской армии. В 2013 году его интересы распространились на военное строительство. В 2015 году фирмы, связанные с Пригожиным, получили госконтракты на обслуживание военных городков всей России— теплоснабжение, водоснабжение, клининг и содержание казарменного фонда, в 2016 году – на строительство и текущий ремонт.

В 2017 году Федеральная антимонопольная служба, рассмотрев заявление Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального, признала факт картельного сговора между компаниями, связанными с Пригожиным.

Евгений Пригожин традиционно обеспечивает ресторанное обслуживание президентских и правительственных мероприятий. А также крупных международных встреч, включая Петербургский международный экономический форум, который начался сегодня в Северной столице.